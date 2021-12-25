瑞莎提告判「不起訴」 無奈發聲：知道對方身分後很傷心
烏克蘭裔女星瑞莎近年在台灣積極投入韻律體操基層教育，但有網友爆料指控瑞莎「撿其他教練的心血」、挖角等等，讓瑞莎憤而對4位網友提告。台北地檢署查出這4位網友其實就是體操選手和教練，但認為他們的評論屬於可受公評之事，因此4人全予不起訴處分。對此，瑞莎表示知道對方身分後很傷心，但也強調自己「還有很多孩子們要顧，我不能因為這些人傷心或挫敗」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-25 10:49:12
瑞莎在臉書發文表示，提告網友遭地檢署以該部分言論屬於可受公評之事而作出不起訴處分，「說實話，非常的驚訝也很shock」，透露檢察官沒跟她要過任何文件或證明，來佐證網友所言並非事實。但瑞莎也強調，「基於嚴守偵查不公開的原則，本人對於這個處分不多作評論」。
另外瑞莎也感謝調查，讓她知道發文的網友其實就是桃園龍潭地區的體操選手與教練。瑞莎直言「知道事實後很傷心，因為本人之前幫忙過桃園龍潭韻律體操團隊一段時間，從每一天去幫忙指導學生，或找資源、協助帶團隊去美國比賽」，坦承不知道究竟哪個環節出了問題，而發生這樣的事情。但也替自己打氣，「還有很多孩子們要顧，我不能因為這些人傷心或挫敗」。
瑞莎再次重申，「他們所寫的內容，全部都不是事實，無論是挖角選手的指控、要選手們自費去美國比賽指控，或是選手們拍廣告而沒收到廣告費之指控，都是子虛烏有」，認為這種以文字且網路匿名方式的無端指控，實在讓人痛心。
瑞莎最後感性表示，「很想幫助到很多孩子們，做很多很棒且很有意義的事情，從來沒有想過要破壞誰或是要造成任何的不公平。 希望這個世界能多些和平，少些傷害。我有很多孩子們要顧， 肚子裡也有一個31週的寶寶， 我真的很盡力，很需要加油」。（編輯：倪浩軒）