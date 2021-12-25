女網紅逆風砲轟李靚蕾　「妳在幫渣夫欺騙大眾啊！」

王力宏被前妻李靚蕾爆料慣性召妓、約砲、劈腿、冷暴力等劣行，優質形象全面崩毀，輿論也一面倒攻訐，不過微博擁有超過45萬粉絲、被譽為「好嫁風教母」的大陸網紅馬小婷，日前列出3點「逆風」痛批李靚蕾，認為王力宏確實欺騙了所有人，「但是他沒有欺騙李靚蕾，李靚蕾在明知的情況下，去做了自己選擇。」
娛樂中心／綜合報導
2021-12-25 11:26:02｜2021-12-25 11:39:26
馬小婷表示，李靚蕾是在完全清醒的情況下，選擇了自己充滿風險的婚姻，並在巨大的風險中生下3個孩子，「她的老公王力宏在婚前婚後都渣的明明白白的，當然王力宏的渣是欺騙了大眾和粉絲，欺騙了他的廣告商，但是他沒有欺騙李靚蕾。李靚蕾在明知的情況下，去做了自己選擇。」
再來，馬小婷說，李靚蕾稱自己只圖一個家，但她靠著王力宏的影響力躋升名人圈，如參加林志玲婚禮，而王力宏的顏值、社會地位也在那邊擺著，也確實提供了一般丈夫提供不了這樣的生活品質，「她已經得到優於大部分女性的生活條件、育兒條件，有幾個3胎媽媽是可以去做瑜伽的，家裡有健身房的呢？」
最後，馬小婷直言，李靚蕾不是女權鬥士，只是通過許多善良女性的輿論與王力宏進行博奕，進而達到自己的目的，從李靚蕾的文章中可以發現，想離婚的是王力宏而不是她，「妳不是真的愛這些弱勢群體的家庭主婦，給我們這一代無知的少女警告，妳是真心要妳的稀巴爛婚姻和稀巴爛王力宏未果，於是運用妳唾棄的大眾輿論呢！」
馬小婷強調，自己並非力挺王力宏，反而支持李靚蕾把他打到永無翻身之地，不過想提醒大家，「沒有必要同情李靚蕾」，因為她明知面對的是什麼樣的婚姻，卻配合王力宏表演這麼多年，還決定與對方生下孩子，「某些層面來說，妳不是在忍辱，妳是在幫助他欺騙大眾啊！怎麼成為了受害者呢？」（編輯：楊穎軒）