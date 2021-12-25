喜迎聖誕節！12星座「週末運勢」出爐　這1位偏財運最旺

我是廣告 請繼續往下閱讀
本週末（12/24-12/26），聖誕節假期，是你的戀愛時刻。你有很強烈的感情慾望，期待在歲末年終的時候，遇到生活與感情方面都是對的人。你可以多留意身邊天蠍座、射手座的對象，你會發現，對方的個性兼具熱情和神秘的雙種面貌最能吸引你。
金牛座
本週末（12/24-12/26），聖誕節假期，在你的守護星金星逆行的時候。你做任何事情都需要小心謹慎。因為稍有不注意，就容易發生破財消災的倒楣事。最近在處理感情和婚姻關係的情侶、夫妻們。建議你們不要意氣用事，愛情的事情如果缺少了溫度，恐怕彼此埋怨起來，比仇敵還要可怕。
雙子座
本週末（12/24-12/26），聖誕節假期，你要從平常充滿壓力的生活中，找到片刻悠閒、休息的時光。建議你可以找朋友一起去聽聖誕音樂會，或是去聽唱詩班的合唱團傳遞福音，或是找一個最漂亮的聖誕樹拍照，最重要的是，認真感受這個難得的過節氣氛是非常重要的事情。
巨蟹座
本週末（12/24-12/26），聖誕節假期，越接近年底，你的戀愛運、婚姻運就越和諧美滿。如果想要結婚的朋友，把握聖誕節和跨年的歡樂時光，跟你的另外一半一起約會，在彼此陪伴、對未來有默契和和想要結婚有共識的氛圍中，你邁入婚禮殿堂的夢想又更進一步了。
獅子座
本週末（12/24-12/26），聖誕節假期，當別人歡聚愉快假期的時候，你繁重的工作，還是無法讓你完全的放輕鬆。你可以要排班進辦公室處理工作的事情。或是在假期中，臨時有需要處理的緊急事件，總是，當別人放鬆心情準備過聖誕節和新年，你卻有忙不完的突發狀況。
處女座
本週末（12/24-12/26），聖誕節假期，建議你多去人多熱鬧的地方。因為你在人多歡樂熱鬧的場所，例如電影院、PUB、音樂會、遊樂園，可以提前遇到2022年的好運氣。這股好運氣有可能是偏財運，有可能是新歡出現的愛情運，也有可能是玩樂的運氣，值得把握。
天秤座
本週末（12/24-12/26），聖誕節假期，在你守護星逆行的時候，你做任何事情一定要找家人商量一下。千萬不要憑藉自己的喜好或是直覺就倉促做決定。例如你想買電冰箱、電視機、電熱暖氣、或是買熱水瓶，記得都可以先跟家人商量一下。免得你花了錢，添購了新家電，可是家人卻有不同意見。
天蠍座
本週末（12/24-12/26），聖誕節假期，你有非常好的人際關係運勢。有可能在聖誕節到跨年這一段時間，會收到一份新年禮物。這個新年禮物可能是一件新衣服，也可能是可口的零食，也有可能是一支新手機。總之，最近對身邊的朋友都溫柔、體貼、浪漫一點。這對於你收到好運與贈禮是有幫助的。
射手座
本週末（12/24-12/26），聖誕節假期，又到歲末年終的時候，如果你還沒有想到2022年的新年新希望，建議你可以找一個自己喜歡的運動和休閒嗜好好的培養。因為你給自己訂下的新年目標，就是要「動」起來。這個「動」是活動、也是運動，更是躍動。總是告別沮喪，重塑一個生活態度積極樂觀的人。
魔羯座
本週末（12/24-12/26），聖誕節假期，你是十二星座最快樂、開心的人，因為馬上要迎來你的生日月份，在過生日的時候，你的所有願望都可以順利實現。除此之外，這也是考驗你人緣和平常待人接物種種表現的時候，如果你是一個受歡迎的人，相信你會收到朋友送你的生日禮物或蛋糕。反之，就要加強自己的人際關係。
水瓶座
本週末（12/24-12/26），聖誕節假期，別人在歡度自己的聖誕節日，你卻因為舊感情、曖昧關係和金錢負債的問題，而感覺到焦慮不安。你覺得內心的這一塊大石頭，如果不能妥善解決，就算是在跨年倒數的歡樂氣氛中，你也無法真正的開心。建議你不要給自己太大壓力，事情一件一件的處理，會有撥雲見日的時候。
雙魚座
本週末（12/24-12/26），聖誕節假期，你最近受到2022年運氣能量變化，生活中總有不斷的驚喜和好運出現。當別人給你機會的時候，你要懂得珍惜和感謝。只有更謙卑、更謙遜、和惜福的人，可以有綿延不斷的福氣發生。建議你可以在歲末年終的時候，去寺廟走一走，因為未來一年你會跟寺廟和神佛有很強烈的緣分。（編輯：郭佩蓉）
【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】