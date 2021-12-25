抵制冬奧卻派18官員參加？南早：美國向中國申請入境簽證
美國政府日前宣布將外交抵制北京冬奧，不派官員出席，英國、加拿大等紛紛跟進。然而，近日有外媒獨家揭露，美國政府為18名官員向中國申請簽證，聲稱他們參加冬奧是為了「支援安全行動」。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-12-25 12:02:58
根據香港英語媒體《南華早報》24日報導，有2名消息人士透露，美國政府最近向北京提交效期3個月的簽證申請清單，上頭共有18人，其中15人是美國國務院職員、1人是國防部職員，申請目的是支援安全行動。
消息人士指出，中美之間對外交抵制的定義，從這件事上可看出完全不同。北京認為，若名單上的官員真的出席北京冬奧，就是違背美國自己說的外交抵制；但美方則聲稱，名單上的官員並非官方代表，只是出於支援安全、醫療等目的參與，並不違背外交抵制的意義，目前尚不清楚北京會不會發簽證給這批美國官員。
美國在本月6日剛宣布要外交抵制冬奧，作為對新疆種族滅絕及其他人權遭侵犯之行為的回應，但不會阻止美國運動員參與。在那之後，英國、加拿大、澳洲、紐西蘭、比利時及日本等，也都陸續宣布不會派官員前往北京，其中紐西蘭表示，這是事先就做的決定，與抵制無關；日本內閣官房長官松野博一則拒絕將此事稱為抵制，只說會派東奧組委會主席橋本聖子等3人代表出席。