包小柏捐骨髓救不回　22歲愛女罹罕病「去當天使了」

向來在歌唱比賽點評嚴格的藝人包小柏，唯獨談及22歲女兒「包容」時，會幻化無限柔情，變身和藹親切的慈父。日前驚傳他的愛女20日因罹患罕病去世，前年曾經捐骨髓搶救愛女的包小柏在臉書發文哀悼女兒離世，難過地說：「今早10：44分我失去了一生最愛，小女去當了天使！謝謝妳來到包家22年4個月，此後爸爸將會永遠永遠陪著妳。我們回家了。」圈內好友陳國華、林隆璇、游鴻明紛紛表達遺憾之情。





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▲包小柏（右）和包小松是圈內著名的明星雙胞胎。（圖／翻攝包小柏臉書）

▲包小柏很保護女兒包容，從小花大錢送女兒出國讀書。（圖／翻攝包小柏臉書）

包小柏曾在《百萬小學堂》節目聊起女兒，誇讚包容在校成績很好，雖然不常見面，但女兒會分享心事給爸爸，「我女兒很理性，會跟我報告近況，誰暗戀她都會跟我說」。為了栽培女兒，他花了60萬元讓包容出國赴溫哥華中學讀書，「這間學校入學非常嚴格，不但要面試，還要校友推薦才能入學，她唸得很開心，但我很掙扎，學費很貴，一念就是五年啊！」

他在大陸當評審時也透露，不限制女兒未來發展，只希望她不要太快戀愛，有對象要記得第一時間帶給爸爸看，語氣萬般慈愛。沒想到包小柏女兒疑似因患罕見疾病，讓父親擔憂到一夜白頭，如今白髮人送黑髮人，相當悲痛。對此，包小柏經紀人接受《三立新聞網》訪問，證實會舉辦家祭但不公開，手邊工作全都暫緩，「會讓老師好好休息，預計農曆年後才會復工！」



