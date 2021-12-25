警察被誤認成賭客！女開心迎接後傻住 新北警連破2賭場
聖誕節後緊接著跨年，近期過節氣氛濃厚，坊間賭場也蠢蠢欲動。新北警察近日接連破獲2處職業賭場，其中37歲陳姓女子在新莊經營天九牌職業賭場，還誤認前往查緝的警察是賭客開心迎接，知道被抓後當場傻住。另位35歲的越南籍陳姓男子，則是在四維路小吃店地下室經營六公撲克牌職業賭場，也於今（25）日凌晨被警方一舉破獲。
編輯中心/綜合報導
2021-12-25 13:35:45｜2021-12-25 15:05:57
據了解，警方接獲線報後，多日於陳女經營的賭場附近埋伏蒐證，23日晚間10點左右上門查緝，陳姓女負責人聽到有人敲門還以為是賭客，開心迎接後當場被嚇傻。警方現場查扣天九牌一副、骰子一盒、碗公、賭資新台幣6萬5千8百元，還有安非他命、海洛因、K他命等毒品。賭客3人訊後依毒品危害防制條例、社維法送辦，另6名賭客則依社會秩序維護法裁罰。
而陳男於光華區開設小吃店，同時在地下室暗藏賭場，警方同樣是蒐證多日後，於今日凌晨一舉破獲，當場查扣撲克牌二副、賭資新台幣9萬2000元。陳姓負責人及9名賭客訊後依賭博罪、社會秩序維護法送辦。
警方強調，賭場容易衍生幫派、毒品與暴力案件的發生，警方定全力掃除治安毒瘤、截斷幫派金援，淨化社會治安。（編輯：倪浩軒）
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