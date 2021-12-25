內幕／公投大勝打下強心針　2022綠拚衝破「濁水溪防線」

我是廣告 請繼續往下閱讀
另此次綠營開票結果不錯的宜蘭縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市，甚至是台中市，現雖非綠營執政，但在上一任皆是綠色執政，多數受到韓流衝擊意外落敗。隨著韓流不復以往，國民黨氣勢持續低迷，各界關注綠營由中央帶動、攜手地方的策略，是否能強力維繫南部、突圍中部政權。
黨內中部要角分析，彰化縣雖然現任縣長王惠美看似很穩，但其實執政爭議不少，此次公投就是個明顯破口，代表她的號召力已不如過去，再加上中彰一體，「盧秀燕、王惠美2位女力基本上沒有甚麼大作為，到時一比之下就很明顯，綠營過去林佳龍、魏明谷4年的政績絕對超過她們」。
該人士也說，雲林只要整合好，民進黨一向有不錯的基本盤，過去農業首都的執政也很優異，相信鄉親都看在眼裡，至於嘉義市雖然一向對民進黨較不利，但在整體帶動下，且嘉義市長黃敏惠已做3任的情況下，絕對有突圍可能。
該人士說，整個中部選情就是希望中央與南部的優異執政能夠外溢，喚起人民對於綠營過去在中部同樣也有優異執政的印象，盼能夠拿回基本盤2席立委皆屬民進黨的雲林縣，更一舉衝破濁水溪，突圍攻下彰化縣與台中市。
南部綠營人士則分析，高雄市的執政表現皆亮眼，尤其是經由補選上任的高雄市長陳其邁，以「2年拚4年」的決心全力衝刺市政，讓高雄市民找回老市長謝長廷、陳菊時代的光榮感，「連任原則上沒有問題，要怎麼衝高市長票數與議會席次過半，除了象徵陳其邁個人的政治能量以外，對未來有意接棒的高雄市黨部主委趙天麟來說，讓高雄成為領頭羊角色，絕對至關重要」。
該人士也談及，台南市是傳統綠營票倉，相信有效整合後，黃偉哲的選情也是看漲，「上次韓流影響，台南讓大家都嚇到了，這次不會再重演了」；至於屏東縣長潘孟安雖然任滿，但打造的「屏東品牌」享譽全國，接棒人選在現有基礎上，絕對佔有優勢；嘉義縣長翁章梁挾著高滿意度要尋求連任，「基本上也是樂觀、不用太擔心」。
黨內高層對此表示，公投是「對事」在投票，跟選舉「對人」還是不盡相同，但公投結果事可以解讀成民眾對蔡英文政府的信任投票，未來一年蔡政府努力執政，再加上有口皆碑的地方執政，南部票倉的版圖可望如同2014年一樣，一路越過濁水溪、跨越大甲溪、回防大安溪，「不過要說選舉策略，就還言之過早，待下周選對會成立會漸漸明朗的」。