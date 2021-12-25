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台大男沒被邀過面試！愣喊「人資也不理」　殘酷原因抖出

▲有位台大畢業的網友求職不順利，就連收到的面試機會也相當少。（示意圖，圖中人物與當事者無關／翻攝photoAC）
▲有位台大畢業的網友求職不順利，就連收到的面試機會也相當少。（示意圖，圖中人物與當事者無關／翻攝photoAC）

編輯中心/綜合報導

2021-12-25 15:29:55

公司在面試時，除了會根據求職者的學歷、經驗和能力去做篩選外，面試時的態度也是錄取與否的關鍵之一。不過，就有一名台大畢業的網友表示，自己投遞多次履歷，卻都沒有收到面試邀約，同樣的狀況甚至不只他一人，讓他崩潰詢問「工作真的好難找！」

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原PO於Dcard上發文，表示自己和朋友都是台大管院畢業的，「有一兩年工作經驗，一個主要比較在行銷領域、一個在金融領域」，去年兩人都有不斷投遞履歷，但他坦言「發現工作真的好難找，如果說什麼面試沒上，還可以解釋成表現不好，但我們發現有時候連面試邀請都很少，104上的應徵紀錄有的甚至沒被人資打開」。

▲台大（台大臉書）
▲一名台大畢業的網友求職不順利（示意圖／翻攝自台大臉書）
他透露自身和朋友學歷、經歷都還不錯，不僅有實習、交換學生以及社團活動等經驗，多益成績也有900多分，「不敢說我們有多優秀，但起碼不是大學畢業時交出空白的求職成績單，本以為如果加上台大的學歷，可能會比其他人稍稍好找工作一點，但發現根本也好難，而且我們也不是眼高手低的台大生」。

原PO進一步說明，並沒有非得要年薪百萬的工作，而他投遞履歷的公司包括外商、本土、官股企業皆有，起薪也只開出4-5萬區間，「整體來講並不覺得自己對找工作的標準有多嚴苛，而且有時候甚至投遞業界規模較小或是名氣較不大的公司時，但連收到面試的機會都沒有，就會覺得真的很疑惑，不知道有人也有同感嗎？」

▲原PO收入頗低，但眼看就快30歲，讓她苦惱「職涯是否要砍掉重練」，貼文一出，也有人資提出2條路，直呼「公司願意開高薪」。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自unsplash）
▲原PO表示自己連面試機會都沒有。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自unsplash）
問題一出後，就引來不少網友討論，「覺得是沒研的問題+1」、「我覺得你跟你同學開出來的要求都滿合理的耶，加上疫情多少有影響職缺釋出」、「40k應該算合理，有一兩年工作經歷加上台大學歷，真的慢慢找只是還沒找到適合的」。

其中就有行家猜測原因，直言「有可能只是規模比較小的公司覺得不需要用到台大畢業的而已，所以才會連面試都沒有，以免不好教？或是太有想法、太跩之類的，可能會有這些刻板印象？高學歷應該找大公司比較吃香吧」、「可能太強了，人家不敢用你，認真」、「學歷高的人小公司不敢用怕做不久，相較於台大畢業的這些公司寧願選後段國立大學畢業的，因為他們只想要一個能夠剛好勝任工作，並且穩定的做個兩三年的人，同時還不用開出高於市場價的薪資」。

此外，也有人給出其他建議，「除了本身的學歷外，是否要再考慮多些不同面向的選擇呢？可以考慮參加職前訓練課程，增加些實戰經驗」、「培養專業能力，履歷突出你的專長能力，有能力的人，會遇到對的人，能待在對的地方」。（編輯：陳雅雲）

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