台大男沒被邀過面試！愣喊「人資也不理」　殘酷原因抖出

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他透露自身和朋友學歷、經歷都還不錯，不僅有實習、交換學生以及社團活動等經驗，多益成績也有900多分，「不敢說我們有多優秀，但起碼不是大學畢業時交出空白的求職成績單，本以為如果加上台大的學歷，可能會比其他人稍稍好找工作一點，但發現根本也好難，而且我們也不是眼高手低的台大生」。
原PO進一步說明，並沒有非得要年薪百萬的工作，而他投遞履歷的公司包括外商、本土、官股企業皆有，起薪也只開出4-5萬區間，「整體來講並不覺得自己對找工作的標準有多嚴苛，而且有時候甚至投遞業界規模較小或是名氣較不大的公司時，但連收到面試的機會都沒有，就會覺得真的很疑惑，不知道有人也有同感嗎？」
問題一出後，就引來不少網友討論，「覺得是沒研的問題+1」、「我覺得你跟你同學開出來的要求都滿合理的耶，加上疫情多少有影響職缺釋出」、「40k應該算合理，有一兩年工作經歷加上台大學歷，真的慢慢找只是還沒找到適合的」。
其中就有行家猜測原因，直言「有可能只是規模比較小的公司覺得不需要用到台大畢業的而已，所以才會連面試都沒有，以免不好教？或是太有想法、太跩之類的，可能會有這些刻板印象？高學歷應該找大公司比較吃香吧」、「可能太強了，人家不敢用你，認真」、「學歷高的人小公司不敢用怕做不久，相較於台大畢業的這些公司寧願選後段國立大學畢業的，因為他們只想要一個能夠剛好勝任工作，並且穩定的做個兩三年的人，同時還不用開出高於市場價的薪資」。
此外，也有人給出其他建議，「除了本身的學歷外，是否要再考慮多些不同面向的選擇呢？可以考慮參加職前訓練課程，增加些實戰經驗」、「培養專業能力，履歷突出你的專長能力，有能力的人，會遇到對的人，能待在對的地方」。（編輯：陳雅雲）