香港官員也要學戰狼？不滿選制被質疑 2度去信外媒開罵
香港19日舉行立法會換屆選舉投票，受到國安法、港府、北京影響，泛民派候選人幾乎都被排除在外，由親中建制派候選人大獲全勝。本次選舉受到歐美多國批評，現在又有港媒聲稱，香港政制及內地事務局局長曾國衛，2度為了選制被批評而寫信給知名外媒《華爾街日報》痛罵，言行舉止似乎逐漸走向內地官員的「戰狼」風格。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-12-25 15:33:14｜2021-12-25 15:34:50
綜合《立場新聞》、《南華早報》等港媒報導，本次選舉總投票率僅約3成，創1997年主權移交以來的新低，更引發國際社會輿論，多家外媒都形容這場選舉有諸多問題，是場「虛假的選舉」，華爾街日報更發表了1篇題為《民主杯葛在香港（Democracy Boycott in Hong Kong）》的社論。
該篇社論激怒了香港政制及內地事務局局長曾國衛，致函《華爾街日報》，痛批社論「偏頗、沒有事實根據」，讓他感到噁心，一味的誤導讀者。
曾國衛聲稱，在選舉期內煽惑他人投白票廢票，無論在境內外都屬違法，執法機關採取法律行動是理所當然的事，反問撰寫社論者「難道你的國家會允許罪犯違法及逍遙法外？」並指控社論筆者自詡比港府更了解民情，但他懷疑撰文者「到過香港多少次？」，未免太自以為是。
《立場新聞》指出，這已是曾國衛本月第2次寫信給《華爾街日報》，他月初時已經針對1篇題為《港府叫人投票—否則》 (Hong Kong Says Vote—or Else)的社論發出嚴厲批評，警告該社論有關「杯葛及投白票是香港人表達政見的最後途徑之一」的說法，是煽動不投票、投廢票的違法行為，不論身在香港或境外，港府都保留採取必要行動權利；結果，曾國衛的信函被《華爾街日報》刊出，甚至把欄目標題定為「港府向華爾街日報發出威嚇」。