橘貓路邊討吃還挑食 纏上好心女子成功讓自己得到救援
住在紐約布魯克林區的女子雅莉安娜Ariana在月初時與母親從商店購物回家，正當她要進屋前，她發現路旁汽車底下有一隻看起來很飢餓的橘貓，正巧她剛買了一袋貓糧，於是她搖搖袋子試圖將牠從車底引誘出來，小橘貓很快地奔向前聞了一下乾乾後，似乎發現不合牠的胃口，於是又退回車底繼續看著雅莉安娜。
編輯中心/綜合報導
2022-01-20 16:17:37
雅莉安娜的母親立刻進屋拿了一個罐罐出來，一打開蓋子橘貓立刻飛奔過來一路跟隨著她們走到屋外，隨後狼吞虎嚥地吃光罐罐，還在臉上殘留屑屑，可見吃的多麼著急，而牠吃完食物後立刻向雅莉安娜撒嬌並且大聲呼嚕，彷彿要答謝她的幫忙，還跟她走上門廊玩並舔了一下她的臉，雅莉安娜認為牠相當親人，於是她立刻連繫幾間當地動物救援組織試圖幫牠找家。第二天一早當她起床時，媽媽告訴她橘貓一直在屋外找她，橘貓一見到她就大聲喵喵叫討著要吃早餐，由於當天天氣變冷又開始下雨，雅莉安娜請鄰居小孩幫忙再次將牠哄出車底，並偷偷將牠帶回家。
由於雅莉安娜家裡已經有三隻貓咪，而且她認為橘貓值得擁有一個全心關注牠的家庭，這時Flatbush Cats貓咪救援組織剛好回覆了她提出的需求，先將橘貓安置在寄養家庭，並為牠取名為「Red」，親人的牠只要看見人類就會立刻主動親近並且大聲呼嚕，現在只要Red接受醫療檢查確認一切健康後，就能立刻為牠找家，祝福Red很快就能找到永遠愛牠的新家人！（編輯：陳珮瑜）
快來看看牠呼嚕的模樣吧，記得聲音要開大聲一點喔！