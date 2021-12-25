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單日接種破萬！第3劑追加疫苗創新高　最多人選莫德納

▲單日接種破萬！第3劑追加疫苗創新高。（圖／示意圖，攝影記者陳明安攝）
▲單日接種破萬！第3劑追加疫苗創新高。（圖／示意圖，攝影記者陳明安攝）

編輯中心/綜合報導

2021-12-25 16:29:22

本月24日起，全台開放第三劑疫苗追加施打，除了莫德納疫苗外，也提供BNT、高端疫苗等其他廠牌，而根據中央流行疫情指揮中心，所公布的最新數據顯示，24日單日就創下第三劑最高施打率，約有1.1萬人接種第三劑疫苗，其中選莫德納最多，再來是BNT疫苗以及高端疫苗。

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▲第3劑疫苗追加劑說明。（圖／指揮中心提供）
▲第3劑疫苗追加劑說明。（圖／指揮中心提供）
據了解，衛福部自本月24日起，調整及建議COVID-19疫苗接種作業，第一劑施打BNT、莫德納、高端疫苗者，滿4週後第二劑可混打其它疫苗，另外第三劑追加劑接種，除半量莫德納外，還可選全量BNT、高端疫苗。24日根據指揮中心最新統計，第三劑追加疫苗共1.1萬接種，其中最多為莫德納9898劑、BNT1125劑、高端有226劑，AZ暫無人施打，為單日最高紀錄。（編輯：林盈君）

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