跟我玩！虎斑貓出大絕吵醒黃金獵犬　網笑：太逼人了！

「快起床跟我玩啦！」貓奴們應該都知道傲嬌的貓皇總是隨心所欲，沒有人能夠使喚牠們做任何事，只有牠們強迫別人的份！日本就有一隻貓咪很喜歡找狗狗玩，甚至還會強迫人家從睡夢中起床，就只是為了滿足牠的慾望！ 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲日本飼主在兩年前前後領養了黃金獵犬阿凱與虎斑貓小古（圖／IG@kai.golden0531） ▲兩隻毛孩是從小一起長大的同齡玩伴（圖／IG@kai.golden0531）這隻來自日本的虎斑貓小古くう與家中黃金獵犬阿凱かい是從小一起長大的好朋友，主人在2017年時先領養了2個月大的汪星人阿凱，隔兩個月後又領養了患有眼疾的喵星人小古，一開始貓咪與狗狗並沒有非常親密，但是自從小古結紮了以後，牠突然變得很黏人，喜歡找阿凱一起玩，還會主動幫牠理毛，至今一直感情很好。但是這天貓咪又很想玩耍，看見阿凱正在沙發上熟睡，便跳上去舔牠的臉頰，但是越舔越誇張，不但沒有順著毛的方向舔，甚至還邊舔邊咬，即使阿凱把頭轉開小古還是「不放口」，就是硬要把人家吵醒！▲小古自從結紮後開始變得與阿凱更加親近（圖／IG@kai.golden0531） ▲經常主動待在牠身邊（圖／IG@kai.golden0531） ▲親切地為牠理毛……也不管人家是否願意（圖／IG@kai.golden0531） ▲但是從奴才餵零食的情況就知道，貓咪小古的地位還是略勝一籌（圖／IG@kai.golden0531） ▲即使有毛毯可以蓋，也總是被任性的小古搶走（圖／IG@kai.golden0531） ▲這天小古又開始幫阿凱理毛…… 小古：阿凱起來陪朕玩，快醒醒喔！（圖／IG@kai.golden0531） ▲小古：快點起床啦（咬）！（圖／IG@kai.golden0531）主人表示小古經常用這招把阿凱吵醒，只好把牠逼人的模樣錄下來上傳到IG帳號，不少網友看了影片後笑翻留言：「舔一舔，咬一咬」、「這種叫人起床的招式太逼人」、「根本趁機放閃吧！」、「好療癒的互動」、「我忍不住一直重播」、「超可愛，看得我嘴角都不自覺上揚」只是貓咪為了想玩，竟使出這樣的大絕招，任誰也抵擋不了吧，快一起來看看這段影片！（編輯：陳珮瑜） 在 Instagram 查看這則貼文 かい＆くう（@kai.golden0531）分享的貼文▲阿凱：真是拿你沒辦法ㄟ！（圖／IG@kai.golden0531）狗狗陪嬤務農！陽光曬肚太刺眼 牠狂打瞌睡：不想努力了熱情親人遭拒！狗狗氣噗噗「1動作」回應 笑翻千萬網友聰明貓討厭狗狗竟設陷阱困住牠 網笑翻：心機好重！