COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

作家拋出王力宏道歉「救命神招」　網友讚嘆：立馬上春晚

▲王力宏深陷離婚風暴，作家黃大米（右圖）提供他許多公關解套方法。（圖／翻攝王力宏、黃大米FB）
▲王力宏深陷離婚風暴，作家黃大米（右圖）提供他許多公關解套方法。（圖／翻攝王力宏、黃大米FB）

記者江芷稜/綜合報導

2021-12-25 16:46:26

李靚蕾使出「蕾神之錘」招招致命，文筆不佳的王力宏在離婚戰爭中慘輸，作家「黃大米」就在社群平台上為他草擬道歉文章，稱若要挽回大陸市場，可以寫聲明指控李靚蕾是台獨人士，自己則是堅持一個中國，因此深感痛苦無法繼續婚姻，這招被網友狂按讚，笑說這篇文章一出，王力宏可能從萬丈深淵翻身，直接登上春晚舞台。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲李靚蕾（左）表示非為錢報復，堅持拒收王力宏（右）所贈豪宅。（圖／王力宏、李靚蕾IG）
▲李靚蕾（左）表示非為錢報復，堅持拒收王力宏（右）所贈豪宅。（圖／王力宏、李靚蕾IG）

黃大米說，以公關操作來說，要毀掉一個人或者讓自己脫身，有4個方向可以操作，保證抹上去後，這個人很容易完蛋，即便將來水落石出，都是多年以後了，包括抹紅（統）、抹綠（獨）、抹黃（色）、抹黑（錢）就是慣用的手法。

黃大米就拿抹綠示範，以王力宏口吻說：「由於我堅信一個中國的想法，而在婚後發現李靚蕾小姐長期以來存在台獨立場，讓我痛苦不堪，導致婚姻出現溝通障礙。我因此長期不回家，將自己投入工作，也造成情感出軌，對此我深感抱歉，但我內心一個中國的理想，讓我跟擁抱台獨想法的李靚蕾已經漸行漸遠，不得不分道揚鑣。」

她表示，文章結尾除了「謝謝靚蕾小姐對家庭的付出，也希望她能找到幸福，並迷途知返，捨棄台獨的偏斜想法，早日重回一個中國的正途」，還要強調約砲對象都是堅信一個中國的同志，「我們是因為理念契合而上床，為了培育出黨的新生力軍而努力。」

黃大米這篇文章獲得網友推崇，「妳不當他的發言人太可惜了」、「比王爸爸寫的稿還好」、「這個見解真的會讓小粉紅愛國心大起」，還有人扯到福原愛不倫戀，笑說「好想知道你怎麼救一下日本愛醬喔」！

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
哪對佳偶變怨偶，你最吃驚？

哪對佳偶變怨偶，你最吃驚？

繼續作答
即時
推薦閱讀