作家拋出王力宏道歉「救命神招」　網友讚嘆：立馬上春晚

李靚蕾使出「蕾神之錘」招招致命，文筆不佳的王力宏在離婚戰爭中慘輸，作家「黃大米」就在社群平台上為他草擬道歉文章，稱若要挽回大陸市場，可以寫聲明指控李靚蕾是台獨人士，自己則是堅持一個中國，因此深感痛苦無法繼續婚姻，這招被網友狂按讚，笑說這篇文章一出，王力宏可能從萬丈深淵翻身，直接登上春晚舞台。





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▲李靚蕾（左）表示非為錢報復，堅持拒收王力宏（右）所贈豪宅。（圖／王力宏、李靚蕾IG）

黃大米說，以公關操作來說，要毀掉一個人或者讓自己脫身，有4個方向可以操作，保證抹上去後，這個人很容易完蛋，即便將來水落石出，都是多年以後了，包括抹紅（統）、抹綠（獨）、抹黃（色）、抹黑（錢）就是慣用的手法。





黃大米就拿抹綠示範，以王力宏口吻說：「由於我堅信一個中國的想法，而在婚後發現李靚蕾小姐長期以來存在台獨立場，讓我痛苦不堪，導致婚姻出現溝通障礙。我因此長期不回家，將自己投入工作，也造成情感出軌，對此我深感抱歉，但我內心一個中國的理想，讓我跟擁抱台獨想法的李靚蕾已經漸行漸遠，不得不分道揚鑣。」





她表示，文章結尾除了「謝謝靚蕾小姐對家庭的付出，也希望她能找到幸福，並迷途知返，捨棄台獨的偏斜想法，早日重回一個中國的正途」，還要強調約砲對象都是堅信一個中國的同志，「我們是因為理念契合而上床，為了培育出黨的新生力軍而努力。」





黃大米這篇文章獲得網友推崇，「妳不當他的發言人太可惜了」、「比王爸爸寫的稿還好」、「這個見解真的會讓小粉紅愛國心大起」，還有人扯到福原愛不倫戀，笑說「好想知道你怎麼救一下日本愛醬喔」！



