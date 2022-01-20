約克夏在雨中遇見流浪小奶貓 霸氣決定：我帶你回家！
這隻狗狗真的是天使！一隻名叫黑澤爾Hazel的約克夏日前外出散步時，在雨中遇見一隻無家可歸的小浪貓，不忍心牠獨自徘徊，約克夏竟然頻頻回頭領著小貓跟著自己回家，而小貓也一路喵喵叫地尾隨著約克夏不願離開！
編輯中心/綜合報導
2022-01-20 11:52:46
住在美國德州的馬麻莫妮卡Monica Burks表示，平時都會讓3歲的黑澤爾出門放風，這天雖然下著不小的雨但是黑澤爾仍堅持出門，心想牠應該一下子就回家了，沒想到過一陣子聽見有小貓喵喵叫的聲音，出門一看竟然發現黑澤爾的身後尾隨著一隻小貓！莫妮卡驚訝地看著眼前的景象，觀察到黑澤爾一路不停回頭看小貓，只要發現牠沒有跟上就會停下來等待，而小貓也喵喵叫地緊緊跟著牠，走到門廊前還因為跳不上去，黑澤爾立刻化身成貓媽媽叼著牠的脖子把牠拉進屋子裡！
莫妮卡表示或許當天黑澤爾因為不忍心看見三花小貓獨自在雨中流浪，便決定帶牠一起回到溫暖又舒適的家，莫妮卡幫小貓清理之後將牠送給了哥哥麥可Michael撫養，麥可為牠取名席芭Sheba並且細心地照顧牠，現在成為新把拔的寵兒。許多網友看了影片都讚許黑澤爾：「狗狗也懂得憐憫呢！」、「有時候動物比人類更有同情心」、「貓咪表示：帶我回你家！」、「這算強制收編嗎？XD」、「狗狗好棒」，感謝黑澤爾的愛心，也祝福席芭能過著幸福快樂的日子！（編輯：陳珮瑜）
快來一起看黑澤爾與席芭相遇的影片～