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就是要欽點你！貓咪在送養會上閃避認養人　直到他出現

▲黑白貓艾德琳自己挑選貓奴（圖／FB@Sparkle Cat Rescue）
▲黑白貓艾德琳自己挑選貓奴（圖／FB@Sparkle Cat Rescue）

編輯中心/綜合報導

2022-01-15 12:28:17

自己的奴才自己挑啦！這個月月初美國一隻黑白流浪貓被人發現在一投票站外獨自徘徊，好心人看牠還很瘦小便將牠送往貓咪救援中心等待被領養，卻沒想到牠頻頻閃躲認養人的擁抱，一直到一位男子的出現……

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▲只有10周大的小黑白貓艾德琳被發現獨自在街上徘徊（圖／IG@erinkodash）
▲只有10周大的小黑白貓艾德琳被發現獨自在街上徘徊（圖／IG@erinkodash）
這隻被命名為艾德琳Adeline的黑白貓年齡大約只有10周大，相當瘦弱，沒人知道牠來自何方，被人發現時身上都是跳蚤也有耳疥蟲，因此被送往北卡羅萊州的一間Sparkle Cat Rescue貓咪救援中心進行清潔以及治療後，就先待在寄養家庭等待被領養。沒過多久救援中心舉行一次送養活動，雖然許多特地前來的認養人對艾德琳感到高度興趣，但是在試圖抱牠時牠卻選擇跳開不想被擁抱，彷彿對那些人一點興趣也沒有，一直到史帝夫Stevie的出現。史帝夫當天也參了加送養會，剛好看到獨自在一旁的艾德琳，而艾德琳看了他一眼後竟然罕見地走向他，讓他抱起來後就舒服地趴在他的臂彎裡呼嚕！

▲在送養大會上，艾德琳有自己的想法，牠要親自挑選自己的主人（圖／FB@Sparkle Cat Rescue）
▲在送養大會上，艾德琳有自己的想法，牠要親自挑選自己的主人（圖／FB@Sparkle Cat Rescue）
 
艾德琳不讓任何前來的認養人抱抱，除了史帝夫以外，牠一見到他就立刻鑽進他的臂彎裡不想走（圖／FB@Sparkle Cat Rescue）
艾德琳不讓任何前來的認養人抱抱，除了史帝夫以外，牠一見到他就立刻鑽進他的臂彎裡不想走（圖／FB@Sparkle Cat Rescue）
雖然史帝夫也想嘗試跟其他貓咪互動，必須將牠先放回地上，但是艾德琳顯然不太高興他的這個舉動，中心的創辦人史蒂芬妮Stephanie Grantham看到這個景象覺得很有趣，立刻告訴史帝夫：「牠看起來很沮喪，因為牠對其他任何人完全不感興趣」時，史帝夫立刻回到牠的身邊再度抱起牠，當下他知道自己不但被貓皇「臨幸」還被「欽點」，必須帶牠回家了！史蒂芬妮也開心地表示艾德琳非常聰明有主見，自己選擇了喜歡的奴才，現在牠跟著新把拔回家一起度過幸福又快樂的日子啦！（編輯：陳珮瑜）

▲雖然史帝夫想嘗試與其他貓咪互動，但是艾德琳顯然不想被他放回地面上，於是史帝夫知道自己已經被牠「欽點」當終身貓奴了（圖／FB@Sparkle Cat Rescue）
▲雖然史帝夫想嘗試與其他貓咪互動，但是艾德琳顯然不想被他放回地面上，於是史帝夫知道自己已經被牠「欽點」當終身貓奴了（圖／FB@Sparkle Cat Rescue）
 
▲艾德琳：本喵的貓奴本喵自己挑啦！（圖／IG@erinkodash）
▲艾德琳：本喵的貓奴本喵自己挑啦！（圖／IG@erinkodash）

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