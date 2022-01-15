就是要欽點你！貓咪在送養會上閃避認養人 直到他出現
自己的奴才自己挑啦！這個月月初美國一隻黑白流浪貓被人發現在一投票站外獨自徘徊，好心人看牠還很瘦小便將牠送往貓咪救援中心等待被領養，卻沒想到牠頻頻閃躲認養人的擁抱，一直到一位男子的出現……
編輯中心/綜合報導
2022-01-15 12:28:17
這隻被命名為艾德琳Adeline的黑白貓年齡大約只有10周大，相當瘦弱，沒人知道牠來自何方，被人發現時身上都是跳蚤也有耳疥蟲，因此被送往北卡羅萊州的一間Sparkle Cat Rescue貓咪救援中心進行清潔以及治療後，就先待在寄養家庭等待被領養。沒過多久救援中心舉行一次送養活動，雖然許多特地前來的認養人對艾德琳感到高度興趣，但是在試圖抱牠時牠卻選擇跳開不想被擁抱，彷彿對那些人一點興趣也沒有，一直到史帝夫Stevie的出現。史帝夫當天也參了加送養會，剛好看到獨自在一旁的艾德琳，而艾德琳看了他一眼後竟然罕見地走向他，讓他抱起來後就舒服地趴在他的臂彎裡呼嚕！
雖然史帝夫也想嘗試跟其他貓咪互動，必須將牠先放回地上，但是艾德琳顯然不太高興他的這個舉動，中心的創辦人史蒂芬妮Stephanie Grantham看到這個景象覺得很有趣，立刻告訴史帝夫：「牠看起來很沮喪，因為牠對其他任何人完全不感興趣」時，史帝夫立刻回到牠的身邊再度抱起牠，當下他知道自己不但被貓皇「臨幸」還被「欽點」，必須帶牠回家了！史蒂芬妮也開心地表示艾德琳非常聰明有主見，自己選擇了喜歡的奴才，現在牠跟著新把拔回家一起度過幸福又快樂的日子啦！（編輯：陳珮瑜）