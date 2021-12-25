上海浦東機場加強防疫清消　長榮取消部分航班

上海浦東機場自24日起實施最新防疫規範，由於各航班皆需加強清潔消毒，長榮與立榮航空為避免班機無法於宵禁前抵達松山機場、高雄小港機場，因此自12月26日起至明年2月3日，松山與高雄小港飛往浦東的航班將暫停載客，但回程不受影響。華航則表示，初步研判不受影響，但會視後續狀況做安排。
記者許家禎/台北報導
2021-12-25 17:20:48｜2021-12-25 17:24:13
有台商向媒體反映，自己飛往上海的航班被取消，後來發現可能不只一家航空公司受到影響。原來是上海浦東機場實施最新的防疫規範，航空公司完成載運旅客後，全機必須加強清潔消毒，因此回程班機可能延誤，且為避免班機無法於宵禁前抵達松山機場、高雄小港機場，長榮與立榮航空宣布自明日起至明年2月3日暫停載客。
至於華航評估過後，認為航班應不至於受到影響，但仍會持續關注相關清潔消毒的人力配置與流程，留意是否可能遇上宵禁的狀況。原則上仍會儘量提供載客服務，目前基本上不受影響，但會視航班運行狀況調整後續班表安排。
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