王力宏搭防疫計程車快閃脫身！經紀公司證實了

王力宏日前遭李靚蕾「核彈級爆料」，抖出混亂私生活，約砲、外遇等，工作行程全被取消，只能默默回到台灣，而配合「7＋7＋7」防疫政策，昨（25）日是他可以離開防疫旅館的的日子，不過他所屬的宏聲音樂僅對外表示，王力宏會按照防疫規定完成14天隔離。而根據規定，王力宏必須在今（26）日退房，就在晚間8點多時，有消息指出王力宏已經搭乘防疫計程車從S Hotel離開。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-12-26 21:18:22｜2021-12-26 21:20:38
據悉，王力宏在24日完成採檢，按照規定，選定隔離方案後，無法自行更改天數，因此王力宏在防疫旅館住滿168小時，就必須返回自己的住所繼續7天隔離、7天自主健康管理。而針對王力宏已經於稍早離開的消息，宏聲音樂回應：「已經離開防疫旅館回到暫時的居所，辛苦各位媒體，也謝謝大家關心！」
王力宏被李靚蕾爆料後，形象一落千丈，演藝事業受到嚴重衝擊，工作行程紛紛取消，只能宣布暫時退出演藝圈止血，並低調返台，根據隔離規定，昨日晚上8點他就能離開防疫旅館，但大批媒體在S Hotel守株待兔卻只等到一台防疫計程車進出，當晚10點半左右，S Hotel工作人員低調表示，「客人」體恤在場媒體在寒夜守候，特別準備熱飲表達感謝。今天早上汪小菲還請飯店工作人員端出咖啡與薯條慰勞現場媒體，沒想到竟是幫王力宏脫身前的假動作。