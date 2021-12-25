蕾神蒐證6年！網驚「還有人敢娶？」 釣出女議員神回應
李靚蕾與王力宏的婚變風波鬧得滿城風雨，女方陸續拿出默默蒐集6年的證據，讓輿論風向一面倒，男方拖到最後才選擇道歉並暫退演藝圈。就有網友好奇問「經過這次事件後，還有人敢娶李靚蕾嗎？」貼文引爆爭論，更意外釣出高雄市議員高閔琳神回應。
編輯中心/綜合報導
2021-12-25 17:53:59｜2021-12-25 17:58:24
原PO在PTT論壇上發文提到「從新聞上看到，蕾蕾已經蒐證六年了，真的超猛的，也就代表她集氣六年，要給王力宏致命一擊，如果可以重來，回到蕾單身那年，是你會娶蕾蕾嗎？」
貼文曝光後立刻引發熱議，不少鄉民也紛紛回應「當然敢，有才有德，愛死了」、「娶老婆就是要娶這種的，面子還給你做足」、「沒做虧心事就不用怕，她看起來很棒啊」、「只有出軌、外遇、劈腿人渣才不敢吧」、「娶的起的不會要，敢娶的配不上」。
另外民進黨高雄市議員高閔琳也在臉書上神回應「「女性的存在價值不應以有無婚配嫁娶來評價。貶低女性問『還有人敢娶』，不如問『她有想嫁嗎』、『是有幾個配得上她』。李靚蕾這麼優秀，根本不必再婚也能一個人過得很好，同時還把小孩照顧得很好、教得很好。優秀的女性不一定要結婚，不過誰娶到誰賺到、大家搶著要」，更獲得上千人按讚認同。（編輯：潘毅）