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大老闆餐廳內吸菸！被店員勸發飆嗆三字經　網友都氣炸了

▲大老闆餐廳內吸菸！被勸竟嗆三字經。（圖／翻攝爆料公社）
▲大老闆餐廳內吸菸！被勸竟嗆三字經。（圖／翻攝爆料公社）

編輯中心/綜合報導

2021-12-25 18:34:59

24日下午，北市一名廖姓男子，前往餐廳用餐時，公然在餐廳內吸菸，結帳時一名鄭姓員工勸導他「老闆下次不要在裡面抽菸了，拜託」，引起廖男不滿、當場發飆開罵，甚至不斷怒嗆三字經，還放話要與店員「單挑」，旁邊規勸的友人都非常尷尬，而整個過程都被店裡的監視器拍下，事後被PO到臉書社團「爆料公社」，引發眾多網友熱議。

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▲大老闆餐廳內吸菸！被勸竟嗆三字經。（圖／翻攝爆料公社）
▲大老闆餐廳內吸菸！被勸竟嗆三字經。（圖／翻攝爆料公社）
從監視器曝光的畫面，可以看到廖男跟3名友人，在餐廳內圓桌用餐，期間幾杯黃湯下肚，竟開始吞雲吐霧，不顧店內禁菸的規定。結帳時，鄭姓員工勸導勿在店內吸菸，廖男當場爆走，不斷嗆說「這家店我來十幾年了好不好」、「你們這間店我從開幕就來了，怎樣，每送呀！」、「X你X的，跟我講那麼多！你是小朋友好不好」、「多少錢？我不付可不可以？叫警察來啊」，甚至嗆說要跟店員「單挑」且辱罵三字經。

據店員表示，廖男是附近某公司的老闆，只是單純請他不要抽菸，以免影響到其他客人，不料卻被嗆聲羞辱。而PO也引發網友關注，其他網友紛紛表示「大欺小還可以這麼大聲，惱羞成怒嗎？」、「店裡其他客人被迫吸他二手菸」、「酒品太差...」、「來十幾年了不起啊」。（編輯：林盈君）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！
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