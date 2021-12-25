五月天冠佑家裡放滿「他們」　被吐槽：變結界

五月天「好好好想見到你」Mayday Fly to 2022 高雄跨年版演唱會，自今（25）日起，二個周末在高雄世運主場館開唱，這也是繼2017年「人生無限公司」巡迴演唱會後，他們重回高雄開唱。而今天演唱會開場嘉賓是鼓鼓，帶著4位舞者嗨唱歌曲《嗯哼》
記者吳雨婕/綜合報導
2021-12-25 21:56:20
五月天一開場就在光年立方舞台高唱《OAOA》、《派對動物》、《離開地球表面》為演唱會發開序幕。他們也不免俗的在台上閒聊，阿信問冠佑：「你的女兒們有來到演唱會嗎？她們不是比較喜歡防彈嗎。」冠佑自豪的回答：「我們家沒有其他音樂存在，都把插頭拔掉，我們不是有出很多公仔嗎？我在我們家每個角落都放我們5個公仔。」這番話遭瑪莎吐槽：「直接變結界。」
演唱會上，五月天也首度演繹歌曲《青空未來》，象徵著在無垠未来有五月天繼續陪伴歌迷，對抗世界的變化。而在歌曲《因為你所以我》影片裡，特別呈現在沒有演唱會的日子的生活寫照，其中五月天怪獸也和歌迷分享剛升格為人父的喜悅，與女兒的影片一出現，現場瞬間被幸福感包圍，引起萬人又驚又喜的祝福與歡呼聲，引人注意的是冠佑與2個女兒散步的珍貴影像，也都一起出現在影片中。
此外，鼓鼓擔任演唱會開場嘉賓，帶著4名舞者與band嗨唱《嗯哼》，他也準備耶誕禮物送給歌迷，在演唱《我要錢》時背後的大螢幕出現大大的QR CODE，透過掃描手機就能有「5」月天代表性標誌，也讓全場嗨翻天。