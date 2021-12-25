「演技派男神」突降臨木曜演唱會 柯佳嬿首現場支持坤達
網路節目《木曜4超玩》由邰智源領軍主持，帶著KID、謝坤達（坤達）、溫妮、泱泱和阿部瑪利亞，給觀眾無限歡樂，繼去年演唱會大成功後，主持群今年再次於12月25、26日耶誕假期，在台北流行音樂中心，舉辦6周年特別企畫《木曜跨界演唱會-Awakening》，而好久不見的「演技派男神」仔仔（周渝民）也前來擔任嘉賓。事實上，柯佳嬿今（25）日也有親自到場支持老公坤達，而坤達也透露這是老婆第一次看他現場表演。
記者侯家瑜/台北報導
2021-12-25 19:24:21
坤達與柯佳嬿於2017年結婚，2人在主持、戲劇方面都擁有一定的人氣，這次謝坤達難得站上舞台上唱歌，他透露老婆最近拍戲比較忙，所以其實也是這幾天才給予答覆：「去年她沒有時間，這次我大概在好幾星期前，就有邀請她，不過她都在工作、拍戲，一直到前幾天才答應會到場。」
貼心的坤達表示也不想要一直反覆詢問老婆，不過內心還是希望對方可以現身支持：「她也是第一次現場看我表演，其實我很緊張，不只是與9m88合作的橋段，可能沒有在她（柯佳嬿）面前表演過吧。」至於是否會在意老婆的反應，坤達放心地說不太會，形容心情就像家人到場支持一樣，看來他對今天的表現還算滿意，已經預期好老婆給的評價。
另外，首場演出更邀請到仔仔擔任演出嘉賓，由於事前保密到家，男神的出現讓現場歌迷驚喜萬分，一連2首《乾杯》、《Bring you to life》讓全場氣氛高亢到不行，也為演唱會帶來完美的結尾。
此次演唱會陣容強大，除了找來歌手盧廣仲、ØZI、9m88、老王樂隊、宇宙人、旺福等跨界合作之外，也由金牌製作人陳珊妮擔任音樂總監，而許多Youtube的創作者好友像是薩泰爾博恩、RuRu Ru 味春捲 、上班不要看 、 眼球中央電視台等也都到場支持。另外票房方面，目前初估3000多萬，總成本約3280萬，2場差不多打平，主持人與表演藝人部分，則幾乎都是友情贊助。