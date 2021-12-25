扶輪聖誕送暖！助老憨兒打造溫暖的家

扶輪社友聖誕送暖，中山扶輪社聯合國際扶輪社3510地區第三分區友社，於今(25)日聖誕節前往屏東縣內埔鄉，捐贈迦南身心障礙養護院建院「扶輪有愛溫馨憨房」，提供16套全新的床組與桌椅等，為老憨兒送來最好的聖誕禮物，讓憨兒可以有更舒適的生活環境。
記者陳美嘉／高雄報導
2021-12-25 19:23:16
這項公益活動由中山扶輪社社長常偉倫發起及主辦，號召第三分區友社共襄盛舉，常偉倫表示，這次所募得的經費，全數用於購買16組單人書架型實木床架、床墊、實木桌椅、塑膠折疊椅及10組殺菌燈，提供可以自由走動的老憨兒使用，讓新建的迦南憨兒之家寢室更溫馨、更有家的感覺。
此外，中山內輪會會長陳品聲也代表捐贈70件背心及1萬元社區適應金，嘉惠迦南身心障礙養護院院民。迦南身心障礙養護院院長杜英吉夫婦，一家三代全心投入照顧憨兒的工作。他們表示，感謝高雄中山扶輪社及第三分區社友的愛心，養護院推動的迦南憨兒之家建院計畫主要是救助無依老憨兒，希望大家能共盡一份心力，為老憨兒打造一個最後的家。
迦南身心障礙養護院於民國97年1月1日正式成立，引動對社會弱勢族群的用心和關懷，以「尊重生命，讓身心障礙者活得有尊嚴」為宗旨，並以「深耕地方，造福社區」為展向未來的願景，安置對象主要是領有身心障礙手冊之植物人、重癱臥床、智能障礙者等，依不同障礙情形給予適當的照顧。