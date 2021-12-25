阿婆蘭世界首演直播　史哲感謝李永得及林曼麗

Taiwan NOW壓軸之作、新創歌仔戲《阿婆蘭》今（25）日晚間在高雄衛武營首演，高雄市副市長史哲特別在臉書發文感謝文化部長李永得、國家文化藝術基金會董事長林曼麗對台灣本土藝術的用心以及對高雄的重視。Taiwan NOW的壓軸在高雄外，這幾天黃土水先生所創作的甘露水 在經歷修復後重見天日，並促成台灣第一座裸女雕像，黃土水創作的《甘露水》，明年來高雄展出。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-12-25 20:12:28
史哲表示，昨天他很榮幸代表陳其邁市長出席Taiwan NOW台日文化交流高雄場《阿婆蘭》記者會，Taiwan NOW藝術交流計畫以當代藝術為主軸，分別在台灣、日本東京及雲端會場舉辦虛實展演，今晚在衛武營戶外劇場全球首演的《阿婆蘭》原創歌仔戲，是Taiwan NOW的最後一站，非常感謝高雄能成為壓軸，讓台日兩方喜愛藝術的朋友可以看見高雄的藝術能量！
史哲指出，《阿婆蘭》由日本當代藝術家柳美和擔任導演，並由臺灣三組歌仔戲團隊，包括高雄在地春美歌劇團、明華園天字戲劇團及台南天團秀琴歌劇團聯手共演，共演的三組歌仔戲劇團，過去都曾經在過去十年「高雄春天藝術節」長期經營的歌仔戲系列演出計畫留下豐碩成果，並參與過春天藝術節不同的跨領域跨團隊演出，培養大批忠實的在地戲迷，演出節目經常是一票難求。
史哲也說，據了解《阿婆蘭》首次開放索票也相當踴躍，可謂是「秒殺」盛況，可見天王魅力、觀眾的熱情以及高雄的觀眾在市府長期耕耘下，對藝文活動的高度愛好和參與程度。