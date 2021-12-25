台灣聖誕節氣氛越來越薄弱？眾追溯「殞落關鍵」：差很大
今（25）日是一年一度的聖誕節，不少人都安排好了慶祝活動。不過就有網友發現，近年來台灣過聖誕節的氣氛業來越薄弱，開始好奇背後原因。隨後有鄉民點破關鍵「差很大啊」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-25 20:16:03
原PO在論壇PTT上發文提到「約20年前，2000年的時候台灣聖誕節氣氛很濃厚，我家樓下的衣服店每一家都在播聖誕歌曲，店員還會帶聖誕帽，但到了這幾年，1225好像變成只是一個日期，店家都不在店面裡裝上聖誕裝飾了，台灣的聖誕節氣氛是不是變薄了？」
貼文曝光後立刻有不少鄉民贊同「漸漸了解到是商人要大家過的了」、「今年我也是這種感覺，連很多超商都不裝飾了」、「聖誕節本來就不是台灣人的節日呀」、前幾天才在跟同事討論這話題，也是非常有感過節氣氛跟小時候好像差蠻多的、「今年特別清淡。但是路上人車還是很多」、「如果你不是基督徒跟別人過什麼聖誕節，本來就不是臺灣的節日」。
但也有一派人推測原因「沒放假沒感覺」、「跟疫情也有關吧，我錢包也變很薄」、「這幾年實體店都萎縮了啊，東西網路買一買就有」、「錢變薄，連過年都沒感覺了」、「沒慶祝行憲紀念日放假一天，的確沒過節氣氛」。
事實上過去每年12月25日為行憲紀念日，但2001年（民國90年）起公務人員實施周休二日，行憲紀念日不再放假。不過部分企業與基督新教、天主教會學校仍會宣佈放假。（編輯：潘毅）