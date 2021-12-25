羅志祥告訴老外聖誕心願！羅家五百隻流浪貓狗生活曝

羅媽說，以前她每天晚上騎著摩托車去餵食流浪狗貓，餵了二十多年，在外面餵狗時也常會被罵，甚至被打。羅志祥很心疼媽媽每天風雨無阻地騎車去餵流浪狗貓，特地在老家附近花了3500萬買了一塊地，蓋了一間有冷氣，暖氣以及專人照顧的狗園，讓羅媽這幾年來餵養的流浪動物在這裡得到最好的照顧，堪稱五星級Villa的流浪動物中途之家。此外，羅媽與羅志祥也和台灣各地的動物之家有長期資助合作，在全台灣各地的流浪狗收容中心，羅家認列照護的流浪狗目前已超過500隻了。
我是廣告 請繼續往下閱讀
她在聖誕節呼籲大家以領養代替購買，也強調遭受遺棄的狗狗們更懂得對主人們的愛與呵護表達感恩之心，狗狗們會永遠愛著拯救牠的主人。羅志祥指出，活動上的許多隻狗狗以前就是受盡苦頭的流浪狗。他將這些狗狗取名為小晶晶、小隻的、鳳梨、蓮霧、蝴蝶、奇奇、小綿羊。看到這些狗狗可愛乾淨的模樣，實在難以想像牠們被遺棄的悲慘過去。
「小綿羊是從非法繁殖場，一直生小狗直到子宮脫落，就被當成垃圾丟棄在山上。」羅媽回憶到，「牠剛到宜家宜犬的時候都縮在角落，走路也一直繞圈圈，因為以前都只能在小狗籠生活，花了六個月的時間才學會如何正常走路。」
「奇奇也是被非法繁殖場拋棄的，在彰化的甘蔗田裡發現，牠的腳掌還被捕獸夾夾斷。」羅志祥說道，「牠剛獲救的時候真的非常慘。」宜家宜犬狗狗幼稚園是一所專門提供狗狗美容以及訓練的地方，也是協助羅媽照顧救援回來的狗狗最棒的中途之家。羅媽在宜家宜犬狗狗幼稚園聖誕派對上沈重地和 The China Post 說：「一想到路邊有流浪狗餓著肚子我就閒不得。若是你，你有辦法袖手旁觀嗎？」。羅志祥與羅媽唱著聖誕歌祝福大家平安喜樂的同時，也再度呼籲大家為流浪動物付出愛心，領養不棄養！