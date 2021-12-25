陳時中來支持了！詹雅雯聖誕開唱 限定版嘉賓驚喜登台
詹雅雯今年初宣布自己罹患帕金森氏症，還有左腦萎縮，但她克服病情，今（25）日五度站上台北小巨蛋舉辦「一起逃開吧大跨越」演唱會，演唱會當天正逢耶誕節，詹雅雯穿上耶誕限定版和服，滿滿誠意就是要給粉絲難忘的聖誕禮物。
記者吳雨婕/台北報導
2021-12-25 20:51:06
演唱會一開場就充滿濃厚的日本風情，帶來木屐踢踏舞，詹雅雯演唱歌曲《打拼的工人》、《內山的歌聲》等，搭配特別位演唱會設計訂製的耶誕限定版和服，演唱完《內山的歌聲》，詹雅雯開口向歌迷打招呼，還開玩笑問觀眾，「知道為什麼要清唱嗎？因為要彰顯我們是真的唱，所以沒辦法唱到滿分。」接著她感激的說，謝謝前線的醫護人員，才能有今天的小巨蛋演出。
引人注意的是，身為詹雅為鐵粉的衛福部部長陳時中，也現身聆聽詹雅雯演唱會，詹雅雯先前接受《NOWnews 今日新聞》專訪時，就曾提到陳時中一得知詹雅雯要在小巨蛋開唱，就已經買好了票，還揪了親朋好友一起捧場，詹雅雯透露陳時中還貼心地告訴她：「我只要妳平安。」非常暖心。
詹雅雯在表演《媽媽我想你》時，迎來嘉賓陳子鴻、荒山亮，她與兩人一起合作演唱《予焦》、《酒醉還是地震》，陳子鴻、荒山亮也輪流演奏口琴，還透露兩人是趁亂組成限定組合「鴻荒兄弟」，詹雅雯則是感謝緣分，讓她能與兩位同台演出。
此外，工作人員透露，詹雅雯因為很擔心演唱會的環節，今天早上11點就到了小巨蛋，也由於詹雅雯的身體關係，主辦單位特別安排一組台大醫護團隊，以防不時之需。