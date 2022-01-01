2021總回顧／神一般的存在！柯瑞超越雷槍登上NBA三分王

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12月15日勇士作客出戰尼克，比賽剛開始Curry就利用格林（Draymond Green）的掩護飆進一記外線，追平聯盟紀錄，過沒多久威金斯（Andrew Wiggins）在禁區接球後找到在外線的Curry，他也毫不客氣地飆進一記三分球，超越雷槍的紀錄登上NBA三分王，先前雷槍用1300場比賽所締造的紀錄，Curry僅花789場比賽就達成，被稱為NBA史上最強射手當之無愧。
破紀錄當天賽後受訪時，Curry表示：「在我出手的那一刻我感到有自信,感覺這球非常的棒就像在自家主場投球一樣地有自信，非常感謝球迷能和我一起見證這個歷史,這也讓我十分沉浸在喜悅中」。
2009年加入NBA之後，Stephen Curry靠著優異的外線投射能力在聯盟展露頭角，新人年就像是神一般的存在，繳出43.7％的超高三分命中率，彷彿宣告NBA大三分時代即將來臨，隨後每個賽季Curry的三分球命中率都超過四成，並帶領勇士隊在2015-2018年奪下四年三冠的偉大成就。
現年33歲的Stephen Curry，至今已經創下許多難以突破的可怕紀錄，相信未來只要保持健康穩定出賽，咖哩大神絕對能再將自己所創下的紀錄持續推高，締造後輩難以突破的「Curry障礙」。