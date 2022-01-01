COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

2021總回顧／神一般的存在！柯瑞超越雷槍登上NBA三分王

▲Stephen Curry。（圖／美聯社／達志影像）
▲Stephen Curry。（圖／美聯社／達志影像）

運動中心/綜合報導

2022-01-01 08:30:00

在NBA的歷史上，有許多令球迷印象深刻的三分神射手，像是「大鳥」博德（Larry Bird）、「大嘴」米勒（Reggie Miller）、「雷槍」艾倫（Ray Allen）等好手，都曾用精準的外線在歷史上留名。不過提到三分球紀錄，就絕對不能不提金州勇士隊的「咖哩大神」Stephen Curry。Curry在2021年12月15日面對尼克隊的比賽中投進他生涯的第2973和2974顆三分球，正式超越Ray Allen，成為NBA「三分球王」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
前幾個賽季Curry受到疫情肆虐以及傷勢影響，少打許多場例行賽，因此無緣在上個賽季就創下新紀錄，不過在2021-22季前，柯瑞就已經投進了2832顆三分球，距離NBA紀錄僅差141顆，非常有機會在2021-22賽季就寫紀錄，而咖哩大神也沒有讓大家等太久，在聖誕節之前就順利達標。

12月15日勇士作客出戰尼克，比賽剛開始Curry就利用格林（Draymond Green）的掩護飆進一記外線，追平聯盟紀錄，過沒多久威金斯（Andrew Wiggins）在禁區接球後找到在外線的Curry，他也毫不客氣地飆進一記三分球，超越雷槍的紀錄登上NBA三分王，先前雷槍用1300場比賽所締造的紀錄，Curry僅花789場比賽就達成，被稱為NBA史上最強射手當之無愧。

破紀錄當天賽後受訪時，Curry表示：「在我出手的那一刻我感到有自信,感覺這球非常的棒就像在自家主場投球一樣地有自信，非常感謝球迷能和我一起見證這個歷史,這也讓我十分沉浸在喜悅中」。

2009年加入NBA之後，Stephen Curry靠著優異的外線投射能力在聯盟展露頭角，新人年就像是神一般的存在，繳出43.7％的超高三分命中率，彷彿宣告NBA大三分時代即將來臨，隨後每個賽季Curry的三分球命中率都超過四成，並帶領勇士隊在2015-2018年奪下四年三冠的偉大成就。

現年33歲的Stephen Curry，至今已經創下許多難以突破的可怕紀錄，相信未來只要保持健康穩定出賽，咖哩大神絕對能再將自己所創下的紀錄持續推高，締造後輩難以突破的「Curry障礙」。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
你預期你今年的年終獎金約幾個月？

你預期你今年的年終獎金約幾個月？

繼續作答
即時
推薦閱讀