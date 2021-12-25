《華燈》監製揭第四季進度　卡位世新2億智能攝影棚

世新大學斥資2億、面積470坪、同步好萊塢最新技術的「LED智能攝製基地」今（25）日啟用，Netflix《華燈初上》總監製李志緯、「小女警」謝雨芝（Dora）、中視八點檔《台灣X檔案》製作人李信邦、演員王上菲、林芷芸、楊晴一同到場考察，李志緯透露《華燈初上》前三季本想在世新拍，像中山分局場景的戲就很適合，但是當時硬體還在安裝，如果拍《華燈4》倒是可以促成合作機會，「世新提供一個這麼好的環境，如果願意讓我們用，很多地方都想用這裡。」
記者羅凌筠/台北報導
2021-12-25 21:29:51
談到《華燈4》的動向，李志緯表示初步開會討論過方向，肯定會延續故事IP，所以原班人馬的檔期也是一大問題，「前傳、後傳、外傳都好，總是要看演員檔期，大家先安排好時間，急著拍沒用，故事弄好再說。」而在《華燈2》客串一角的徐若瑄，近期捲入王力宏婚變，會不會影響戲分？李志緯表示一刀不剪：「不會，都準備好了，等大家收看。」
定名為「LVS」（LED Virtual Studio）的智能攝製基地，由P2.6等級的2256塊LED面板組合成270度環形背景，在這個直徑15米、高6米的環型巨幕上方，還配有一塊10米乘10米的正方形LED天幕，搭配即時影像追蹤攝影設備，徹底突破了以往綠幕虛擬棚，一切都要依賴後製的製作模式，演員在體驗沉浸式表演的同時，環境擬真光源、色彩、影像反射等元素，可以即時完成，大幅縮短了影視製作的流程與時間，也給導演和演員更直觀的即時展現。
世新大學董事長周成虎兩年前到美國考察，看到《曼達洛人》採用的這項技術，當下判斷將是未來影視內容產業的新興主流，因此決定引進。世新大學校長吳永乾表示，讓學生提前認識並掌握市場趨勢，藉教學設施與環境的體驗，啟發學生創造性的思考。
在智能攝製基地正式啟用之後，引起了影視產業極大的關注，許多影視公司、導演已經排定於近期陸續到世新考察，像是《粽邪》系列電影監製鄒介中、《第九分局》影集版導演王鼎霖等，世新大學也將從下學期起，開設11門相關課程，以培養更多具國際競爭力的學生。