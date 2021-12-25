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BTS防彈少年團又有2成員確診！隔離期間PCR檢測陰轉陽

▲BTS防彈少年團的RM（後排左三）、Jin（後排右二）隔離期間陰轉陽。（圖／翻攝BTS臉書）
▲BTS防彈少年團的RM（後排左三）、Jin（後排右二）隔離期間陰轉陽。（圖／翻攝BTS臉書）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-12-25 21:40:07

疫情持續在國際升溫，南韓人氣天團BTS防彈少年團繼成員Suga確診後，今（25）日稍早又傳來成員RM、Jin確診的消息。

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BTS的公司日前才剛發表聲明，提到成員Suga於23日入境韓國後做了PCR篩檢，24日早上收到確診新冠肺炎通知，目前沒有特別症狀，正根據防疫方針在家治療中，聲明中也提到，其他6位成員近期也沒與Suga有接觸。

▲SUGA（右二）接種2劑疫苗仍確診。（圖／BTS Twitter）
▲SUGA（右二）接種2劑疫苗仍確診。（圖／BTS Twitter）
而繼Suga之後稍早傳來RM、Jin確診的消息，對此防彈少年團的經紀公司透露，RM在17日返韓的PCR檢測是陰性，之後遵照防疫政策居家隔離，最近又進行了一次檢測，沒想到結果變成陰轉陽，並於今天確診。Jin的部分則是6日返韓時PCR檢測也是陰性，卻在隔離期間出現了感冒、痠痛症狀，經過PCR檢查後，同樣在今天確診。

▲近來傳出有北韓士兵疑似模仿BTS防彈少年團的舞蹈遭到逮捕。（圖／翻攝BTS官方臉書）
▲BTS又有兩位成員確診。（圖／翻攝BTS官方臉書）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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