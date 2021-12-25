BTS防彈少年團又有2成員確診！隔離期間PCR檢測陰轉陽
疫情持續在國際升溫，南韓人氣天團BTS防彈少年團繼成員Suga確診後，今（25）日稍早又傳來成員RM、Jin確診的消息。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-12-25 21:40:07
BTS的公司日前才剛發表聲明，提到成員Suga於23日入境韓國後做了PCR篩檢，24日早上收到確診新冠肺炎通知，目前沒有特別症狀，正根據防疫方針在家治療中，聲明中也提到，其他6位成員近期也沒與Suga有接觸。
而繼Suga之後稍早傳來RM、Jin確診的消息，對此防彈少年團的經紀公司透露，RM在17日返韓的PCR檢測是陰性，之後遵照防疫政策居家隔離，最近又進行了一次檢測，沒想到結果變成陰轉陽，並於今天確診。Jin的部分則是6日返韓時PCR檢測也是陰性，卻在隔離期間出現了感冒、痠痛症狀，經過PCR檢查後，同樣在今天確診。
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