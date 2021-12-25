「菜市場名」=長輩隨便取的？過來人反曝內幕：充滿了愛
名字是父母賜予的第一個禮物，也是一出生就綁定的祝福和期許，但若一個名字過於常見、普遍，也會被戲稱為「菜市場名」。就有網友好奇「菜市場名是不是代表父母隨便取？」貼文一出立刻有過來人揭露內幕「其實也充滿了愛」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-25 23:33:27
原PO在論壇PTT上發文提到「淑芬、雅婷、淑惠、怡宣冠宇、家豪、佳慧、俊傑等名字，都很常聽到，也被排成菜市場名，但這樣是不是代表父母沒有花太多心思去幫你想名字，草草了事？」
貼文一出，卻立刻有不少網友抱持不同看法「是父母拿了白花花的鈔票去算命，結果算命仙給的都大同小異」、「當時流行沒辦法 不想要跟別人一樣的話不要找算命師」、「就好名字一窩蜂取，就變成菜市場名了」、「有些筆劃甚麼的限制，剛好的就那幾種阿」、「我的認知是，名字意義好所以才很多人取」、「其實很多都花錢去算過，反而是充滿了愛吧」。
另外也有一派人認為「名字普通就好了，現在都流行用一堆從沒見過的冷僻字，最後受害的還不是小孩，走到哪都要跟人家解釋怎麼念怎麼寫，永遠被寫錯叫錯」、「取很難唸的字也不太好去哪裡都被唸錯」、「我家有族譜要排字輩、當時幫小孩只是選一個字也是煞費心思地查字典」、「外國人名字不是也那幾個」。（編輯：潘毅）