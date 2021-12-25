王力宏明天11點前離開飯店！晚間「低調1舉動」答謝媒體
與前妻李靚蕾鬧出婚變風波後，王力宏18日時返台入住S Hotel隔離，至今（25）日已經隔離滿7天，因此有大批媒體在旅館外等待，而今天晚間，王力宏疑似委託S Hotel送上熱飲，低調感謝媒體在寒夜中守候。
編輯中心/綜合報導
2021-12-25 23:54:36｜2021-12-26 00:01:27
據悉，王力宏昨（24）日已經採檢完成，應為選擇春節檢疫專案C方案，在防疫旅館住滿168小時候，接下來就要返回住家，繼續7天隔離、和7天自主健康管理，當選擇方案後，就無法自行變更入住天數，因此若選擇C方案，他明天(26日)最遲會在上午11點前退房離開飯店。
今晚10點半左右，S Hotel飯店人員現身門口低調表示，「不具名客人」體恤在場媒體在寒夜守候，特別準備熱飲表達感謝，業者也指出，今晚不會再有防疫計程車出入，「今晚不會再有任何事發生」。（編輯：潘毅）
※【NOWnews 今日新聞
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