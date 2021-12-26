掩護汪小菲婚內出軌？張蘭：我們房子塌不了

汪小菲被拍到帶長髮美女回家過夜，疑似新歡張穎穎曝光，尤其是他和母親張蘭9月份同遊山東泰山時，張穎穎就在現場，一起合影留念，網友認為汪小菲「婚內出軌」，張蘭早就知情，嘲諷她是煙幕彈，掩護兒子婚外情，她24日直播時面臨網友連番質問，忍不住回應了，強調母子都是企業家，「我們房子塌不了」。





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▲汪小菲新歡張穎穎曝光，是年僅25歲的新演員。（圖／翻攝汪小菲、張穎穎微博）

面對狗仔偷拍到汪小菲和張穎穎同框，他昨（25）日凌晨發3點聲明，否認該女是張穎穎，更直說即使是母親張蘭，也無法代表發言，但隨後又秒刪，也沒有如往常提告，被認為是默認新戀情，大S則對前夫緋聞沒有意見。





如今每天帶貨直播的張蘭，自然免不了被網友追問兒子帶嫩妹回家一事，他萬般無奈地說，自己和兒子都是做實事的企業家，創業這一年解決2000萬個就業機會，還捐給河南賬災100萬人民幣，「你把你的號打開，別用私密帳號罵人，那些社會負能量的，我也知道誰雇用你們來的，水軍是吧，蘭姐和小菲都問心無愧，都塌不了」。





▲汪小菲在家裡直播，被爆料後面的椅子、窗簾與張穎穎直播間一樣。（圖／翻攝微博）

▲張穎穎直播間的椅子，被網友抓包與汪小菲家裡一樣。（圖／翻攝微博）

永遠袒護兒子的張蘭，強調汪小菲是行得端、走得正的男子，房子不會塌。至於外界的各種緋聞傳言，她認為有幕後黑手買水軍抹黑他們母子倆。不過，汪小菲曾說母親不能代表發言，這次張蘭出面澄清，恐怕還是不如本尊回應。網友也認為，汪小菲都已經恢復單身，若交了新女友也無可厚非，別人也無權干涉，不如勇敢承認，否則母子發言不一致，最後都被外界打臉，反而成了笑話。



