國民黨稱「因人設事」　民進黨反嗆「因人卡市」

民進黨提出修改《地方制度法》全力支持新竹縣、市合併升格為大新竹，國民黨認為大新竹議題是「因人設事」，甚至要求新竹市長林智堅不選大新竹市長。民進黨發言人劉康彥指出，反而證明國民黨「因人卡市」，為了卡住特定候選人，而漠視大新竹民意對於新竹合併升格的期盼。
記者王敏旭／台北報導
2021-12-26 08:40:47｜2021-12-26 08:42:33
劉康彥表示，台灣是民主國家，地方首長更是民選產生，國民黨倒果為因，把林智堅作為反對縣市合併升格的理由，不僅荒謬更是無理。國民黨對於同樣合併後擁有參選資格的新竹縣長楊文科如此看不起。
劉康彥說，難道楊文科當初支持縣市合併的立場也是為了一己之私嗎。且當年大台中合併升格時，也沒有人要求時任台中市長的胡志強不能參選，難道當初國民黨也是為了胡志強，「因胡設事」嗎？
劉康彥指出，面對全球競爭，為了台灣長遠的經貿布局，竹竹合併、升格，能提升地方政府的效能，強化台灣關鍵科技產業的發展。
劉康彥也說，國民黨與在野政黨明知大新竹合併，對於城市的發展具有關鍵性的影響，如果國民黨文傳會聲稱「沒人反對竹竹合併升格」，那就請朝野政黨都以新竹縣市發展為念，共同全力推動，勿以一黨之私卡住新竹的發展。