元旦起洗選蛋逐顆噴印「溯源標示」 效期、產地一次看
從111年1月1日起，洗選蛋在流通、販售前，農產品經營者需於系統登錄電話、生產等資訊，並在蛋殼上噴印洗選場、包裝日期等，讓消費者能辨識雞蛋身分與查詢，也可以強化蛋品生產管理，避免蛋品混摻包裝後，又重新流入市面。
記者許若茵／台北報導
2021-12-26 09:31:11
農委會自111年1月1日起，正式實施雞蛋噴印溯源標示政策，農產品經營者供應校園食材、國軍副食、超商、超市、量販店、大賣場及網購通路販售的洗選鮮蛋，在流通、販賣前，需於「台灣雞蛋噴印溯源管理系統」登錄農產品經營者名稱、聯絡電話、生產所在地鄉鎮市區、原料蛋來源畜牧場之進貨數量及洗選鮮蛋出貨數量等資訊，並於蛋殼噴印洗選廠及來源畜牧場溯源編碼、包裝日期及生產方式代號，供消費者辨識雞蛋身分識別與查詢。
農委會說明，為提升加工蛋品與鮮蛋衛生安全品質，行政院食品安全辦公室協調跨部會推動精進雞蛋溯源食安管理工作，規劃雞蛋逐顆噴印政策，鑑於產業現況，考量蛋雞畜牧場生產人力與雞蛋洗選機設置情形，規劃採洗選鮮蛋與未洗選鮮蛋分階段實施逐顆噴印，並與產業各方進行溝通形成共識，希望透過推動洗選噴印政策，強化蛋品生產管理，可避免蛋品混摻包裝後又重新流入市面的食安問題。
農委會強調，業者供應校園食材、國軍副食、超商、超市、量販店、大賣場及網購通路販售的洗選鮮蛋，若查有未依規定於蛋殼噴印，或噴印內容不實等情節，將依《農產品生產及驗證管理法》第31條規定，令限期改善，不改正者將處新台幣6000元至3萬元罰鍰。
農委會表示，為便利消費者查詢，已建置「國產家禽溯源入口網」單一入口網，消費者可至該網站之「台灣雞蛋噴印溯源管理系統」，透過所購買雞蛋之蛋殼噴印溯源編碼查詢洗選廠及來源畜牧場等資訊，提供消費者雞蛋身分辨識。