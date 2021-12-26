戶頭太多難對帳？網推「超神App」：所有銀行一次同步
每個公司配合的銀行不一樣，常常因為轉換職場跑道多辦一個銀行帳戶，可帳戶眾多整理不易，就有網友詢問是否有方法能一次看清自己手上帳戶的總財產，就有內行網友推薦了兩個方法，若沒有開通網路銀行，可以透過國稅局申請財產清冊，如若有網銀服務，則可使用帳戶整合APP麻布記帳Moneybook查看。
編輯中心/綜合報導
2021-12-26 10:34:27
原PO於臉書社團《爆系知識家》中發文，說明因為帳戶眾多，若一家一家刷簿子、看存款相當耗時，故詢問是否有方法，能一次清查自己名下所有的銀行戶頭，讓查詢餘額、記帳更方便。
許多網友也有相似困擾，分享了當時的狀況「只有一家一家問的方法，像我們這種沒錢的，也不會有這種困擾」、「退休後忘記，沒有帳戶清除，多了十萬元，走了一個下午，八家銀行……」、「我都是問老婆」。
現代辦銀行帳戶，櫃台皆會推薦開通網路銀行，擁有此服務的用戶，網友們推薦使用第三方程式麻布記帳Moneybook，它會將所有帳戶統整在一個APP中，登陸即能一覽帳戶金額，相當方便「所有銀行都登錄Moneybook一次同步」、「你戶頭要先開通網銀，且你用銀行app能登入才能用」、「如果你戶頭都有開網路銀行，而且你信任app代勞的話可以用這款查帳」、「麻布記帳超好用」。
若並無使用網銀服務，就必須自己去國稅局申請財產清冊，「去國稅局可以查」、「去國稅局申請財產清冊」、「這服務只有法院扣押時提供，會幫你ㄧ間ㄧ間查餘額…..，試試吧！」 （編輯：李惠婷）