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戶頭太多難對帳？網推「超神App」：所有銀行一次同步

▲戶頭太多對帳時很麻煩，網友推薦超神App：「所有銀行一次同步！」 （示意圖／Pixabay）
▲戶頭太多對帳時很麻煩，網友推薦超神App：「所有銀行一次同步！」 （示意圖／Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-12-26 10:34:27

每個公司配合的銀行不一樣，常常因為轉換職場跑道多辦一個銀行帳戶，可帳戶眾多整理不易，就有網友詢問是否有方法能一次看清自己手上帳戶的總財產，就有內行網友推薦了兩個方法，若沒有開通網路銀行，可以透過國稅局申請財產清冊，如若有網銀服務，則可使用帳戶整合APP麻布記帳Moneybook查看。

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原PO於臉書社團《爆系知識家》中發文，說明因為帳戶眾多，若一家一家刷簿子、看存款相當耗時，故詢問是否有方法，能一次清查自己名下所有的銀行戶頭，讓查詢餘額、記帳更方便。

▲男子發現帳戶平白多出 22 萬元，轉帳回去反而變成自己背負債。（示意圖，非當事人／取自 photoAC ）
▲原PO帳戶眾多，詢問是否能一次清查所有帳戶的方法。（示意圖／photoAC ）
許多網友也有相似困擾，分享了當時的狀況「只有一家一家問的方法，像我們這種沒錢的，也不會有這種困擾」、「退休後忘記，沒有帳戶清除，多了十萬元，走了一個下午，八家銀行……」、「我都是問老婆」。 

現代辦銀行帳戶，櫃台皆會推薦開通網路銀行，擁有此服務的用戶，網友們推薦使用第三方程式麻布記帳Moneybook，它會將所有帳戶統整在一個APP中，登陸即能一覽帳戶金額，相當方便「所有銀行都登錄Moneybook一次同步」、「你戶頭要先開通網銀，且你用銀行app能登入才能用」、「如果你戶頭都有開網路銀行，而且你信任app代勞的話可以用這款查帳」、「麻布記帳超好用」。

若並無使用網銀服務，就必須自己去國稅局申請財產清冊，「去國稅局可以查」、「去國稅局申請財產清冊」、「這服務只有法院扣押時提供，會幫你ㄧ間ㄧ間查餘額…..，試試吧！」 （編輯：李惠婷） 

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