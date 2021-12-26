林務局擬列管海蟾蜍　飼養須登記、不得任意繁殖

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林務局進一步表示，海蟾蜍入侵環境的途徑主要為「棄養」，過去台灣曾零星發現被棄養個體，110年11月接獲多起民眾於草屯地區野外發現海蟾蜍通報，已移除426隻成體。
行政院農委會自12月23日預告訂定「有害生態環境、人畜安全之虞之原非我國原生種陸域野生動物之種類」草案，增列海蟾蜍公告為有害生態環境之原非我國原生種陸域野生動物，該草案將進行為期60天之預告，林務局將彙整各界意見，整體評估修正後，即依行政程序辦理公告。
林務局表示，為自源頭管理，防止海蟾蜍進入生態環境，依據《野生動物保育法》第31條規定，增列公告海蟾蜍為「有害生態環境、人畜安全之虞之原非我國原生種陸域野生動物之種類」。公告後，持有者須向所在地各地方主管機關登記備查，且未經主管機關同意不得繁殖及販售，藉由登記及後續查核數量，將可有效杜絕民眾任意棄養及繁殖等情況。
林務局也鼓勵業者或不想再飼養的持有者，主動將所持有海蟾蜍交由主管機關處理，並將持續偕同相關單位及團體捕捉入侵野外的個體，期能有效控制海蟾蜍族群。
林務局強調，經正式公告後，海蟾蜍飼主應依規定向所在地直轄市、縣市政府辦理登記，如未於期限內登記，或於登記後規避查核，可依野生動物保育法第51條處新台幣1萬元以上5萬元以下罰鍰。