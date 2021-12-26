COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

林務局擬列管海蟾蜍　飼養須登記、不得任意繁殖

▲世界百大入侵種海蟾蜍繁殖力強，還可能造成肉食性動物中毒、死亡，農委會預告將進行列管。（圖／東華大學副教授楊懿如提供，何俊霖攝）
▲世界百大入侵種海蟾蜍繁殖力強，還可能造成肉食性動物中毒、死亡，農委會預告將進行列管。（圖／東華大學副教授楊懿如提供，何俊霖攝）

記者許若茵／台北報導

2021-12-26 10:59:50

世界百大入侵種海蟾蜍繁殖力強，還可能造成肉食性動物中毒、死亡，農委會預告將列管，未來若想飼養不僅需登記，未經同意也不得繁殖與販售，希望藉此有效控制海蟾蜍族群。

我是廣告 請繼續往下閱讀
農委會林務局說明，海蟾蜍原產於美洲，具有壽命長、適應力與繁殖力強等特點，會捕食小型野生動物，造成肉食性動物中毒死亡，且已在澳洲、菲律賓與日本等地造成生態危害問題，名列世界百大入侵種，為避免威脅生態與人畜安全，故擬增列。

林務局進一步表示，海蟾蜍入侵環境的途徑主要為「棄養」，過去台灣曾零星發現被棄養個體，110年11月接獲多起民眾於草屯地區野外發現海蟾蜍通報，已移除426隻成體。

行政院農委會自12月23日預告訂定「有害生態環境、人畜安全之虞之原非我國原生種陸域野生動物之種類」草案，增列海蟾蜍公告為有害生態環境之原非我國原生種陸域野生動物，該草案將進行為期60天之預告，林務局將彙整各界意見，整體評估修正後，即依行政程序辦理公告。       

林務局表示，為自源頭管理，防止海蟾蜍進入生態環境，依據《野生動物保育法》第31條規定，增列公告海蟾蜍為「有害生態環境、人畜安全之虞之原非我國原生種陸域野生動物之種類」。公告後，持有者須向所在地各地方主管機關登記備查，且未經主管機關同意不得繁殖及販售，藉由登記及後續查核數量，將可有效杜絕民眾任意棄養及繁殖等情況。

林務局也鼓勵業者或不想再飼養的持有者，主動將所持有海蟾蜍交由主管機關處理，並將持續偕同相關單位及團體捕捉入侵野外的個體，期能有效控制海蟾蜍族群。

林務局強調，經正式公告後，海蟾蜍飼主應依規定向所在地直轄市、縣市政府辦理登記，如未於期限內登記，或於登記後規避查核，可依野生動物保育法第51條處新台幣1萬元以上5萬元以下罰鍰。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
哪對佳偶變怨偶，你最吃驚？

哪對佳偶變怨偶，你最吃驚？

繼續作答
即時
推薦閱讀