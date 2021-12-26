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NFT項目「Monkey Kingdom」遭駭損千萬！蔡詩芸也有投資

▲蔡詩芸也有投資NFT項目《Monkey Kingdom》。（圖／瑩音樂提供）
▲蔡詩芸也有投資NFT項目《Monkey Kingdom》。（圖／瑩音樂提供）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-12-26 12:40:00

NFT新興市場掘起，蔡詩芸近來也參與投資，她形容，這是新時代科技，一定會有很多發展空間，希望之後音樂上也有屬於自己的NFT。她當時以台幣1.5萬元一隻的價格進場「Monkey Kingdom」，聽說目前在市場上的行情一隻已經達到約30萬台幣。而在前幾天「Monkey Kingdom」還準備要出女生版的猴子，但遭到駭客攻擊盜走120隻，預估市值損失幾千萬。

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蔡詩芸近來成為第一位亞洲女星登上Monkey kingdom聖誕派對演出的女藝人，帶來8位舞者線上直播演出，共演出5首歌，這場由各國藝人共襄盛舉的聖誕派對，開場由日本知名時尚饒舌歌手Verbal Ambush（柳容起）擔任，中場由近日與蔡依林合作推出新單曲的的百大DJ Steve Aoki 進行演出，蔡詩芸則擔任這場聖誕派對的壓軸演出，她對於表演顯得興奮，直呼：「在虛擬世界裡，用Live線上演出，真的滿酷的！」

▲蔡詩芸登上Monkey kingdom聖誕派對演出。（圖／瑩音樂提供）
▲蔡詩芸登上Monkey kingdom聖誕派對演出。（圖／瑩音樂提供）
談到聖誕節如何度過，蔡詩芸透露，她會與老公王陽明、女兒團聚度過，因為12月25日恰巧就是女兒的生日，選擇與家人朋友們好好陪伴慶生。談及2022工作計畫，她表示：「會持續做新歌，一年一年都過得很快！希望疫情趕緊結束，真的很想回澳洲看家人，已經三年沒回去了，希望大家平安健康。」

▲蔡詩芸登上Monkey kingdom聖誕派對演出。（圖／瑩音樂提供）
▲蔡詩芸分享明年展望。（圖／瑩音樂提供）

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