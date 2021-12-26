大S出道時情敵還沒出生　汪小菲：是善良的人

40歲的汪小菲爆出新戀情，和45歲的大S終結11年婚姻後，新對像是25歲的中國演員張穎穎，外界不免把兩個「汪的女人」來個超級比一比，戲稱男人不管幾歲都會挑20歲的女生。雖然大S保持凍齡美貌，知名度大勝張穎穎，但活生生的20歲差距擺在那，網友笑說1976年出生的大S年僅17歲就出道，當她高唱《十分鐘的戀愛》時，張穎穎根本還沒出生，「情敵還在幼稚園這事，原來是真的」！





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▲大S曾因懷孕胖了20幾公斤，婚後努力瘦身恢復好身材。（圖／翻攝大S臉書）

▲張穎穎勤於健身、練舞蹈，擁有一副水蛇腰。（圖／翻攝張穎穎微博）

25歲的張穎穎，身高172公分，只有50公斤，前凸後翹的火辣身材，外加一頭秀麗長髮，難怪能獲得汪小菲的關注，尤其是她擁有一副纖細的水蛇腰，特別喜歡穿中空裝拍照，曬出川字腹肌，自戀程度被網友形容「光是看照片，就感覺到她用力吸氣的模樣」。力挺大S的女網友則認為，哪個女生20幾歲身材不好，但一旦生了孩子都會走樣，要保持產前身材很不容易，喊話讓張穎穎也為汪小菲生兩個孩子試試看，看她還能不能狂曬纖腰。





▲汪小菲回覆網友留言，指大S是一個善良的人。（圖／翻攝扒圈有魚微博）

大S婚前說過若汪小菲愛上別人，只要告訴她，絕不會糾纏對方，離婚後不管外界風風雨雨，她態度都很淡定，祝福汪小菲找到新的伴侶，也沒有像李靚蕾一樣寫文章批評前夫，卻誇讚有經濟能力的女人特別有底氣，真的給足了汪小菲體面，也怪不得在許多網友惡意評論之下，汪小菲唯獨回覆了一位網友，指大S「她是善良的人」。



