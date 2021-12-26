年菜瘋創意！早餐店蘿蔔糕藏好料 鴛鴦辣虎油笑翻吃貨
年節將至，今年眾多餐飲美食推年菜預購搶團圓商機，長青老牌宴席菜對尬創意新秀單品，無論你是傳統復古胃還是時髦新潮風格，都不怕沒口福。因應近年來聚餐家庭人數趨向簡單化，加上搭配防疫不鼓勵大型團聚，年菜套餐的份量也更精緻化，少人數的組合搭配加價購或單品加菜的策略，讓大家不用擔心年夜飯一餐吃不完，還要吃到初二回娘家。
記者蕭涵云/綜合報導
2021-12-26 16:57:10｜2021-12-26 17:05:35
肉到家首度加入冷凍年菜行列，特選3品牌經典美味，共組鴛鴦辣虎油火鍋名店組超值年菜8件式，延續肉大人名氣的自然發酵酸白菜湯頭，搭配以牛油熬煮蔬果的自然發酵泡椒麻辣湯頭。搭配棧直火廚房悶燒戰斧豬排及超人氣蜷尾家特製驚喜冰品，外觀貌似台式小吃大腸包小腸造型，實為白巧克力內包裹著喜氣紅的綜合莓果雪酪，超有創意，越吃越開心。
早安美芝城也來為團圓飯加菜！以蘊含新年祝福寓意獻上三款特色蘿蔔糕，東港櫻花蝦打造「花開添運」、陳年高粱酒浸漬國產豬肉的港式「馥貴吉祥」，與全新研發、吃得到大甲檳榔心芋頭的「金玉滿堂」素口味，已經開放預購，限量售完為止。
1月還將於早安美芝城提供內用花開櫻花蝦、馥貴高粱臘肉兩種口味，現場也還有機會買到禮盒現貨。及特邀台灣新銳插畫家Ericoco合作，以舊時鐵窗花搭配小虎IP為靈感，打造三款復興台味全新包裝和限量紀念款「福虎生風」保冷袋。
老字號海霸王推出澎湃10道佳餚的「虎虎生風」年菜套組，當日現做、熱菜上桌！富貴龍蝦三拼（龍蝦鴛鴦拼）、如意鳳貝砂鍋雞（鳳貝砂鍋雞）、步步高升香米糕（臘味櫻花蝦米糕）共8道佳餚，還贈送大家最懷念的甜蜜情人果冰。
為小家庭或挑食饕客推出單品年菜，除了上述菜色都能單獨購買外，還有御品佛跳牆、蒲燒鰻米糕可選，即日起於海霸王購物商城預購至2022年1月23日止，依指定地點宅配到家。
以傳統手路菜擄獲人心的億長御坊，2022虎虎生風年菜套餐6人份可吃到12道年菜，億品佛跳牆、福菜扣肉、夫妻肺片、紅燒烤麩、冰糖蓮藕等招牌都包含在內，少量多樣不怕吃膩。
SOGO敦化館推出香港代表性圍爐粵菜名人坊富貴盆菜，團聚花膠、鮑魚、大蝦、海參、瑤柱等浮誇好料在盆中綻放富貴，寓意吉祥如意、發財好事，全台僅限量60盆。