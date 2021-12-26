林鄭赴北京述職「遲到」　習近平坐龍椅尷尬久等

香港特首林鄭月娥昨晚赴北京述職，部分媒體引述政界消息表示，林鄭突然被召上京不尋常，或對其連任不利。不過除了兩人交談內容，習近平「坐在龍椅上」與林鄭交談的畫面反而更掀起鄉民關注，有網友就諷刺調侃「中國人需要皇帝，沒了皇上，膝蓋就白長了」、「這是回到皇權的大道上」。
國際中心楊智傑/綜合報導
2021-12-26 13:22:34｜2021-12-26 13:22:44
林鄭月娥北京述職之旅被外界認為有許多不尋常之處，一是立法會選舉結束立即動身，顯得相當匆忙，二來是林鄭月娥讓習近平「等她」令中媒大為震驚，《南華早報》者記者更是透過推特PO出一張，習近平孤零零站著等林鄭的畫面，還寫下「真是太尷尬了，林鄭月娥在北京向中國領導提交年度報告時，竟讓習近平在會議前等她，我的編輯甚至跳起來質問林鄭是否在開玩笑！」
此外，新華社也刊登「國家主席習近平在中南海會見來京述職的香港特別行政區行政長官林鄭月娥」的相關報導，只是照片中習近平坐在龍椅上與林鄭會面交談、桌上紋龍的黃色杯子反而成為吸睛亮點，不少網友對這場會談也幽默表示「習近平像是沒文化的暴發戶」、「別玩火阿」、「我們會懷念她」、「趕緊買幾個同款杯子收藏，以後就成為御用的了」。
根據《新華社》報導，習近平針對香港舉行第七屆立法會選舉稱，「廣大香港同胞當家作主的民主權利得到體現，『愛國者治港』原則得到落實」，但外界則認為中國應該是面臨經濟不景氣的危機，要打香港巨額外匯儲備的主意，為此才急召林鄭上京商量，預料林鄭短期內應不會下台，而中國對港政策也不會大變。