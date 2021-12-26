國民黨：綠閃躲配套趕2022前升格新竹 必為選舉佈局
針對竹竹合併議題，民進黨發言人劉康彥批評國民黨「因人卡市」，國民黨文傳會副主委林家興今（26）日指出，國民黨樂見新竹發展，因此提出2026竹竹苗科技都、修《財劃法》等配套措施，但民進黨卻閃躲、忽視而趕著修地制法，令人質疑背後動機必為選舉佈局。
記者羅婉庭／台北報導
2021-12-26 13:58:31｜2021-12-26 14:01:12
「民進黨難道是胡志強自己提出要升格的嗎？」林家興說，民進黨是否忘記自己與時任台中縣長廖永來、台中市長張溫鷹曾為台中升格所起的種種論辯？如果熟悉當年台中升格的歷史脈絡，應該就不會說出「台中升格也沒擋胡志強選」如此荒謬的言論來。
林家興表示，民進黨始終在林智堅選舉議題上做文章，忽略社會各界包括國民黨在內提出包括財劃法修訂、納入苗栗產業聚落等攸關新竹區域升格的真議題，然而民進黨直到現在都不敢具體回應，僅是以政治口水轉移焦點，更讓人看破此次趕2022選舉年前升格，不過就是為一黨一人之私的選舉佈局而已，並非真心在乎新竹區域產業聚落的未來與國家戰略發展。
林家興提醒，國民黨樂見新竹及區域有更好發展的未來，但正是因為在乎地方發展利益與台灣整體國土重規劃，才提出2026竹竹苗科技都、《財劃法》應先修正等完整配套，請民進黨要具體回應這些社會關心的真議題，勿以一黨一人之私的選舉佈局犧牲新竹區域與國家產業聚落的未來。