鹿希派呼麻被抓！吳宗憲替23歲獨子扛責 請法官從重量刑
吳宗憲育有3女1子，時常在螢光幕前與大女兒吳姍儒（Sandy）同框、主持節目，而23歲的小兒子鹿希派（吳睿軒）也有加入演藝圈，擅長音樂和詞曲創作。怎料今（26）日突傳出鹿希派因凌晨在夜店外抽大麻捲菸而遭到警方逮捕的消息，對此，吳宗憲也向《NOWnews今日新聞》做出回應。
記者侯家瑜/台北報導
2021-12-26 14:32:04｜2021-12-26 14:34:10
吳宗憲前陣子才曬出鹿希派養的鸚鵡，藉此調侃兒子，也不吝於在鏡頭前吐槽對方，還笑說若鹿希派沒有紅起來，就要將他逐出公司，大方開對方玩笑，可見父子好感情，如今卻傳出鹿希派吸毒遭捕的消息，吳宗憲在第一時間無奈地說：「子不教，父之過，生養教陪，這個是我們為人父母所應該要負的責任⋯⋯是法律的部分，更是道德的最基本標準，懇請法官，從重量刑。」
事實上，鹿希派19歲那年也因一席「炸台北市政府」言論，引起社會恐慌，隨後也在吳宗憲主持的《綜藝大熱門》錄影前，公開向大眾致歉，坦言只是一句無心的玩笑話，對於讓人覺得台北不安全也非常自責，而當時站在一旁的吳宗憲，眼框還數度泛淚。
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