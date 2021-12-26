愛河灣遊艇碼頭招商　史哲：這就是名副其實的海洋文化

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史哲指出，今天的遊艇碼頭A區簽約儀式，是首次市府陸域中央水域聯合招商，由高雄流行音樂中心場域結合港務公司水域，共同由土開公司招商。流礁群未來也規劃遊艇俱樂部進駐，且未來B區及C區也是陸域水域共同招商，向國際展現高雄名副其實的海洋文化。
史哲說，高雄作為全台唯一兼具「海港」與「河川」共存之港灣城市，世界上擁有相同條件的地點，都發展成為該城市最熱鬧、最具代表性的景點，例如新加坡的克拉碼頭。愛河灣本該成為高雄市最璀璨的景點，過去卻因為港市分治，被港區的圍牆所包圍，直到2005年陳其邁代理市長期間，打開港區圍牆，逐步開始翻修活化港區周邊的駁二倉庫群。開發高雄港區。在當時，我們推動成立台灣第一個「港市合作平台」，透過平台來推動整合市府與港務公司的資源來全面向整合規劃高雄港區的開發。
史哲也指出，在市長陳其邁上任後，由他找港公司協調，重啟「港市合作平台」解決港區開發限制。在多次的溝通下，市府以分階段開發回饋，換取港區土地交由港市合組的土地開發公司進行轉型開發，讓港區土地的建設與招商變得可行並能即刻啟動。
同時，透過舉辦2020「跨百光年」、2021「國慶煙火」，讓市民目光重新聚焦在我們高雄獨有的港灣資源美景。並進一步改造愛河光環境，透過光環境營造點亮橋體、水岸景觀，更使愛河成為「2022台灣燈會在高雄」的主燈，喚起民眾重新對於城市空間歷史的重視。更將「2022台灣設計大展」引入蓬萊中島區，即將打造台灣唯一僅有的設計中島。
而另一方面，史哲也預期，明年遊艇碼頭興建完成，伴隨著大港橋旁蓬萊倉庫群商業空間，及郵輪旅運中心的啟用，愛河灣將成為國際遊艇及觀光的新天堂。也感謝港務公司這些年來與市府積極合作，屢屢打造出港區開發的典範案例，陸續其他城市也可以是建構港市平台，來作為合作溝通的協調平台。