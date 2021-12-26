COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

德翔日光輪撞台中港碼頭　港務公司將索賠

▲德翔日光輪船今（26）日早進靠台中港時，碰撞8A碼頭尾端。（圖／港務公司台中分公司提供）
▲德翔日光輪船今（26）日早進靠台中港時，碰撞8A碼頭尾端。（圖／港務公司台中分公司提供）

記者許若茵／台北報導

2021-12-26 15:17:19

今（26）日台中港發生大型貨櫃船衝撞碼頭意外，所幸無人受傷，也無油污外洩，台灣港務股份有限公司下午透過新聞稿回應，事故現場已禁止人員車輛進入，碼頭受損尚未修復期間，將啟動汽車船靠泊替代方案，明（27）日也會安排海上勘查。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣港務公司說明，今早7時33分，顗泰公司代理德翔日光貨櫃船進靠台中港時，碰撞8A碼頭尾端，初步勘查8A碼頭防舷材本體及基座、繫纜樁、棧橋式碼頭面版RC結構（約長10米、寬4米）、輪擋（10米）受損，船身有擦撞痕跡、船艏受損，無其他船舶受損、人員傷亡，也無油污及洩漏情況。 

台灣港務公司指出，德翔日光貨櫃船為新加坡籍、總噸位9610、船上裝載584個貨櫃，原安排靠泊10號碼頭，經加派一艘拖船、總計三艘拖船的協助，已於7時36分離開8A碼頭，8時24分靠泊11號碼頭。 

台灣港務公司台中分公司港務長林春福也隨即召開緊急應變會議，事故現場以紐澤西護欄圍設區隔與含夜間警示，禁止人員車輛進入，並請船東儘速安排水下檢查，以確認碼頭海側結構受損情形，造成8A碼頭設施損壞部分，也會請船東儘速簽認「賠償責任切結書」及「損壞調查表」，並提供損害賠償擔保金，在未完成簽認及提供擔保前，限制船舶出港。
 
另外，台灣港務公司表示，8A碼頭受損尚未修復期間，啟動汽車船靠泊替代方案，明早10點低潮位時會安排海上勘查，後續海事責任由航港局調查中。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
民進黨擬修改《地制法》，若修法成功，最快在2022年新竹縣、市就能合併升格為直轄市，您贊成嗎？

民進黨擬修改《地制法》，若修法成功，最快在2022年新竹縣、市就能合併升格為直轄市，您贊成嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀