貨櫃船撞台中港碼頭 ！航港局緊急檢查：無油污外洩狀況

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航港局今天發出新聞稿表示，顗泰公司代理德翔日光貨櫃船，上午7時33分進靠台中港時，碰撞8A碼頭尾端，初步勘查8A碼頭防舷材本體及基座、繫纜樁、棧橋式碼頭面版RC結構（約長10米、寬4米）、輪擋（10米）受損，船身有擦撞痕跡、船艏受損，但無其他船舶受損及人員傷亡，也無油污及洩漏情況。
航港局表示，德翔日光貨櫃船為新加坡籍、總噸位9610噸、船上裝載584個貨櫃，原安排靠泊10號碼頭，經加派1艘拖船、總計3艘拖船的協助，已於上午7時36分離開8A碼頭，上午8時24分靠泊11號碼頭。
航港局指出，台灣港務公司台中分公司港務長林春福，在今天上午也立刻召開緊急應變會議，相關措施包含事故現場以紐澤西護欄圍設區隔（含夜間警示），禁止人員車輛進入；請船東儘速安排水下檢查，以確認碼頭海側結構受損情形。
航港局表示，造成8A碼頭設施損壞，請船東儘速簽認「賠償責任切結書」及「損壞調查表」，並提供損害賠償擔保金，在未完成簽認及提供擔保前，限制船舶出港；8A碼頭受損尚未修復期間，啟動汽車船靠泊替代方案。航港局指出，明天上午10時低潮位時將安排海上勘查，後續海事責任由航港局調查中。（編輯：張雅淨）