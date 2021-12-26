陳時中：今年驚滔駭浪　盼明年抗疫「必勝」否極泰來

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陳時中表示，新冠肺炎唯一不變的就是一直在變，去年有252天本土零確診、疫苗實驗紛紛告捷，都帶給人類很大的希望，他也特別提到，新冠疫苗從一開始得拜託大家施打，到前些時日疫苗不夠，大家搶打，到現在又沒有人要打，還有新型變異株，世局在變，很多研究情況也在變。
陳時中也透露，日前指揮中心宣布AZ不列入第三劑施打廠牌，是因為當時AZ研究報告顯示前兩劑打AZ，第三劑施打mRNA疫苗效果好，他認為AZ疫苗研發團隊負責任、願意放棄專利，提供較便宜的疫苗給世界打，不藏私也不掩飾其他廠牌疫苗優點，不過沒想到最近有研究報告顯示，打三劑AZ疫苗效果也不錯，這些都要交給專家委員判斷。
陳時中坦言，台灣的醫療體系長期「財團法人化」講求獨立經營與績效，用最少的人力與資源服務最多的病人，當像今年五月面對疫情爆發，需要挪出部分防疫，就嚐到苦頭。
因此陳時中說明，後疫情時代下，應重新考慮公立醫院預算與財政分配，也要有餘裕培育更多人才，他更引用王必勝的名字期許能抗疫必勝，否極泰來。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。