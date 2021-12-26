吳姍儒爆料鹿希派在家受冷落　二妹婚禮合影獨漏他

吳宗憲和老婆張葳葳育有3子1女，遺傳父親的藝術天分，孩子們在音樂、繪畫方面都很傑出，從小就被被吳宗憲狠砸重金栽培，送出國讀書，返回台灣表現也很優秀，尤其是明年即將結婚的長女吳姍儒（Sandy），風光拿過3座金鐘獎，反觀唯一的兒子鹿希派（吳睿軒），卻被姊姊吐槽「在家裡的存在感很低」，常常被欺負，連9月吳宗憲二女兒吳則含的婚禮結束後，全家竟差點忘了帶鹿希派回家。





我是廣告 請繼續往下閱讀

▲吳宗憲（中）很寵愛大女兒吳姍儒（右）、二女兒吳則含（左），非常捨不得女兒出嫁。（圖／吳宗憲IG）

▲鹿希派順利交保，雙手合十低調不發一語離去。（圖／讀者提供）

Sandy在妹妹婚禮後爆料，從小三姊妹自稱是「S.H.E」，常在一起玩獨漏弟弟鹿希派，某次吳宗憲載他們兜風，3姊妹照常開心唱聖誕歌曲，媽媽鼓勵弟弟參與，但每次輪到鹿希派的歌詞，只有「響叮噹響叮噹」這種歌詞，非常爆笑。參加完林則含婚禮全家合照，鹿希派竟沒人認出，還被工作人員請開，只好默默在旁看家人合影，返家時大家還差點忘了帶他回家。





最扯的一次，全家要幫鹿希派慶生，訂了一間非常難訂的餐廳，結果大家抵達現場用餐後，才發現根本「忘記通知壽星」，鹿希派還待在家裡房裡，知情後要趕去現場，反而被Sandy勸阻說「我們已經吃得差不多了，還是你叫外送？」意外曝光鹿希派在家庭的悲慘地位，讓網友全程笑翻，直說也太可憐。





而鹿希派從2018年出道後，唯一讓網友印象最深刻的竟是放話炸台北市府的烏龍行為，道歉記者會上爸爸吳宗憲被問到鹿希派就讀的學校是否關切此事時說：「沒有，誰會關心這種鳥事！又不是發生在美國，Who care？」鹿希派竟淡定在一旁補充說「要加S」，完全不懂犯罪行為的嚴重性，超另類思維似乎有點缺乏情商。



