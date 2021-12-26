航班大亂檢疫可改「6+8」？陳時中給答案

因應Omicron變異株來勢洶洶，中國上海浦東機場自24日起實施最新防疫規範，加強各航班清消，導致航班大亂，許多民眾返台行程也受影響，不過對於春節檢疫專案能否從「7+7」調整為「6+8」，陳時中今（26）日表示，恐怕不行，且多的住宿天數民眾仍需要自行負擔費用。
記者許若茵／台北報導
2021-12-26 16:54:32
上海浦東機場24日起實施最新防疫規範，各航班皆需加強清潔消毒，因此造成不少航班大誤點，甚至長榮與立榮航空為避免班機無法於宵禁前抵達松山機場、高雄小港機場，自12月26日起至明年2月3日，松山與高雄小港飛往浦東的航班將暫停載客。
許多返台民眾行程受到影響，影響入住防疫旅館時間，對於媒體詢問能否將原先預訂的「7+7」檢疫專案調整為「6+8」，陳時中今受訪時回應，恐怕沒有辦法，他解釋，「7+7」專案在篩檢時可以檢出大部分病患，就算有遺漏，也多是Ct值高的個案，因此相對安全，但若改為「6+8」可能會影響檢驗效率。
至於受到航班影響，檢疫民眾可能需要比原定行程在防疫旅館多住宿1至2日，陳時中也坦言，此費用民眾需要自行負擔，會以便民、防疫方向去考量，但若無法便民，還是要以防疫優先。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。