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聖誕節缺席爸爸黃西田生日　黃露瑤「衣櫥開箱」給驚喜

▲黃露瑤聖誕節斷捨離二手衣物挺公益。（圖／楠軒工作室）
▲黃露瑤聖誕節斷捨離二手衣物挺公益。（圖／楠軒工作室）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-12-27 07:30:00

聖誕節恰逢父親黃西田的生日，33歲女星黃露瑤過去每年都會和家人一同度過，但今年因為工作關係無法與家人共度節慶，她與友人朱蕾安、葉羿君、米可白等14位藝人共同舉辦「第二屆靠邊走慈善二手拍」，把心意化成公益力量去幫助更多人，相信也是爸爸會更開心的生日聖誕禮物。

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▲黃露瑤（右起）與友人朱蕾安、葉羿君舉辦二手衣物拍賣。（圖／楠軒工作室）
▲黃露瑤（右起）與友人朱蕾安、葉羿君舉辦二手衣物拍賣。（圖／楠軒工作室）
黃露瑤在活動前一天，陸續將自己的二手衣物帶到現場陳設，現場宛如小型同學會。這三天二手義賣的所得也將全數捐給靖娟基金會，幫助兒童安全教育及宣導，更協助事故受傷的孩子復原及療癒工作。

除了實體活動之外，黃露瑤的二手衣物也與popchill和勵馨基金會的「百大名人衣櫥開箱」合作，以線上平台的方式，集結100位知名女性共襄盛舉，將於明年初陸續開箱，1天1位，連續100天。銷售金額將半數捐款給勵馨基金會，這也是台灣歷來規模最大的名人衣櫥開箱公益活動。

▲黃露瑤留下大名，慈善所得將協助事故受傷的孩子復原及療癒工作。（圖／楠軒工作室）
▲黃露瑤留下大名，慈善所得將協助事故受傷的孩子復原及療癒工作。（圖／楠軒工作室）
黃露瑤參演的《黃金歲月》，近期劇情時間軸來到了5年後，黃露瑤還特地為戲剪去了10公分長髮，黃露瑤自認自己是長髮控，只要剪短就會拚命想留長。這次為戲不假思索的剪去10公分長髮，拍攝前後也瘦了4、5公斤，黃露瑤笑說，很多以前穿不下的衣服又穿得下了。正好恰逢歲末年終，也藉由角色調整這個機會整理衣櫥，斷捨離三千髮絲，順便斷捨離許多服裝。

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