王力宏持續神隱不露臉　汪小菲「出手護友」

王力宏日前遭李靚蕾「核彈級爆料」，抖出混亂私生活，約砲、外遇等，工作行程全被取消，只能默默回到台灣，而配合「7＋7＋7」防疫政策，昨（25）日是他可以離開防疫旅館的的日子，不過他所屬的宏聲音樂僅對外表示，王力宏會按照防疫規定完成14天隔離。而根據規定，王力宏必須在今（26）日11點前退房，不過在稍早有3台防疫計程車出現，可惜都不是王力宏。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-12-26 17:56:58｜2021-12-26 17:57:54
王力宏被李靚蕾爆料後，形象一落千丈，演藝事業受到嚴重衝擊，工作行程紛紛取消，只能宣布暫時退出演藝圈止血，並低調返台，根據隔離「7＋7＋7」規定，昨日晚上8點他就能離開防疫旅館，但大批媒體在S Hotel守株待兔卻只等到一台防疫計程車進出。而今日一早同樣有媒體在S Hotel等待，仍舊不見王力宏身影，反而是汪小菲「出手」，又是送咖啡，又是送薯條安撫現場媒體。
據悉，王力宏在24日完成採檢，按照規定，選定隔離方案後，無法自行更改天數，昨日宏聲音樂透露：「力宏會按照標準程序完成14天隔離規定，謝謝大家關心。」留有懸念的一段話，引起各方討論王力宏現身時機，但截至目前為止都不見王力宏，推測他選擇的方案，很有可能是「14+0+7」、「10+4+7」二者之一。
此外，王力宏自2012年起，每年的1月1日都會舉行福利秀演唱會，按往年慣性，都是在前一天公布表演地點，不過由於先前他已經宣布暫時停止演藝工作來看，明年的福利秀勢必得喊卡。